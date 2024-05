Cud w Częstochowie mile widziany

Kilka tygodni temu piłkarze Stomilu jeszcze wszystko mieli w swoich nogach - wystarczyło wygrać kilka meczów, by uniknąć nerwowej końcówki sezonu. Ale łatwo było powiedzieć „wygrać”, tylko z realizacją takiego planu było już znacznie trudniej. W efekcie szanse olsztynian na pozostanie w II lidze błyskawicznie malały, przez co dzisiaj potrzebne jest mocne szkło powiększające, by je dostrzec. Kilka dni temu dokładnie rozpisaliśmy, co się musi stać, by Stomil zajął bezpieczne miejsce, więc teraz krótkie przypomnienie: w dwóch ostatnich kolejkach olsztynianie muszą zdobyć sześć punktów, Olimpia Grudziądz maksymalnie dwa, a Skra i Jastrzębie muszą zaliczyć dwa puste przebiegi. Kto chce, niech wierzy w ten scenariusz, ale jest on tak realny, jak wygranie Ligi Mistrzów przez Jezioraka, chociaż iławscy kibice kiedyś śpiewali, że „nawet słynna Barcelona Jezioraka nie pokona”.

Do poniedziałku szanse Stomilu były trochę większe (jakieś sześć procent przy dzisiejszych dwóch), ale pogorszyły się po sensacyjnym zwycięstwie Jastrzębia w Siedlcach. W 74. min Pogoń wygrywała 3:1, więc jej kibice zaczęli świętować powrót do I ligi, ale wtedy goście zdobyli trzy gole i ze święta zrobiła się żałoba.