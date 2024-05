Warszawa była światową stolicą szachów

Po raz kolejny prawdziwe tłumy kibiców dopingowały i zbierały autografy od szachowych sław z całego świata. – Po tym co widać było w Warszawie jestem pewny, że szachy mają świetlaną przyszłość – mówił gość specjalny wydarzenia Garri Kasparow, legenda tej dyscypliny sportu.

Od wtorku do niedzieli w warszawskim Centrum Konferencyjnym POLIN oglądaliśmy tłumy zafascynowanych kibiców. Od najmłodszych po seniorów, mających nie tylko okazję oglądać mecze najlepszych szachistów świata, ale też samemu spróbować swych sił w rywalizacji z innymi fanami, czy skorzystać z wielu atrakcji, które czekały na gości Superbet Rapid & Blitz 2024.

– Widać gołym okiem, że szachy są coraz bardziej popularne, a cyfrowe media dają pełen dostęp do najlepszych w każdym momencie. W Warszawie mieliśmy silnie obsadzony turniej, w którym najstarszym graczem był Magnus Carlsen, a reszta to młodzież. To doskonały znak dla przyszłości tego sportu. Mamy więcej powodów do radości niż paniki – przekonywał Kasparow, podkreślając wysoką jakość organizacji polskiego turnieju.

Przypomnijmy, że to już trzecia edycja prestiżowego turnieju rozgrywana w naszym kraju. Za każdym razem wywołuje ona spore emocje. – Jeszcze kilka lat temu mogliśmy tylko pomarzy

, by taki turniej zawitał do Polski, a teraz mamy już trzecią edycję i co roku dokładane jest coś nowego i ciekawego – podkreśla Łukasz Turlej, sekretarz generalny FIDE. – W tym roku mieliśmy w Warszawie same najgorętsze nazwiska, a walka o triumf toczyła się do ostatniej partii. Do tego dochodzi fantastyczna publika, która w trakcie ceremonii medalowej głośno nagradzała brawami najlepszych. Emocje godne wielkiego szachowego święta – dodaje.

Polski turniej rozpoczął Grand Chess Tour 2024, serię prestiżowych zawodów, która następnie zagości w Bukareszcie (24 czerwca – 6 lipca), Zagrzebiu (8-15 lipca) oraz amerykańskim Saint Louis. Czołowi arcymistrzowie z całego świata walczą o łączną pulę nagród wynoszącą aż półtora miliona dolarów. W Polsce do wygrania było 175 tysięcy dolarów.

– Turniej jest bardzo dobrze zorganizowany, bardzo mi się tutaj podoba, świetna jest także miejscowa kuchnia – podkreśla Wei Yi, arcymistrz z Chin, który przez dwa dni prowadził w klasyfikacji generalnej i dał się wyprzedzić Carlsenowi dopiero ostatniego dnia. – W Polsce widać spore zainteresowanie szachami i to powinno nas wszystkich cieszy

.

– Dobrze się czuję w Warszawie, cieszę się że miałem okazję tutaj zagrać – mówi z kolei 17-letni Gukesh Dommaraju, który wygrał Turniej Kandydatów i zagra o mistrzostwo świata. – Widać że szachy są w Polsce bardzo popularne – dodaje gracz, a jego trener – polski arcymistrz Grzegorz Gajewski – podkreśla: – Turniej Superbet Rapid & Blitz jest znakomitą promocją szachów w Polsce, to świetna sprawa że mogą u nas zagrać tak znakomici zawodnicy.

Sponsorem warszawskiego turnieju jest Superbet, a jego organizację wspierały firmy: Mokate, Bonabanco, szachowo.pl, a także Polski Związek Szachowy. – Za nami trzecia edycja Superbet Rapid & Blitz, poprzednie cieszyły się wielkim zainteresowaniem, przychodziły do nas tłumy kibiców i w tym roku było tak samo – cieszy się Łukasz Seweryniak, Country Manager Superbet Polska. – Fundacja Superbet kilka lat temu postawiła na szachy, bo społeczność tej gry na całym świecie jest naprawdę imponująca. Cieszymy się, że nasza marka coraz bardziej kojarzy się z szachami i mamy możliwość uczestniczenia w imprezie, która zbiera pochwały od światowych gwiazd szachów, jak i kibiców.