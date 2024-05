Lubawa zagra w finale mistrzostw Polski

FUTSAL\\\ W trzecim meczu, który decydował o awansie do finału mistrzostw Polski, Constract Lubawa we własnej hali rozprawił się z rywalami z Leszna.

* Constract Lubawa - Futsal Leszno 4:1 (1:0)

1:0 - Maciej Jankowski (4), 2:0 - Pedro Silva (26), 2:1 - Rajmund Siecla (27), 3:1 - Éverton (30), 4:1 - Tomasz Kriezel (37)

Lubawianie zakończyli fazę zasadniczą sezonu na pierwszym miejscu, byli więc zdecydowanym faworytem półfinałowej konfrontacji, tymczasem w pierwszym meczu w Lesznie niespodziewanie przegrali 1:2 (0:0).

Na tym etapie rywalizacji gra się do dwóch zwycięstw, więc potem obie ekipy przeniosły się do Lubawy i tu już sensacji nie było.

Podopieczni trenera Dawida Grubalskiego najpierw pokonali Leszno 6:3 (2:1), po czym w poniedziałkowy wieczór odnieśli drugie zwycięstwo, które dało im awans do finału MP, w którym - tak jak rok temu - zagrają z Rekordem. W finale też gra się do trzech zwycięstw.

FINAŁ MP

* Constract Lubawa - Rekord Bielsko-Biała - 22 maja, 19:00

* Rekord Bielsko-Biała - Constract Lubawa - 26 maja, 20:15

* Rekord Bielsko-Biała - Constract Lubawa - 27 maja, 18:00

* Constract Lubawa - Rekord Bielsko-Biała - 31 maja

* Constract Lubawa - Rekord Bielsko-Biała - 1 czerwca