Rżysko zamiast San Francisco

1. W tym roku Stomil jest jednym z większych sportowych rozczarowań na Warmii i Mazurach (jeśli nie największym), z tym że już... zdążyliśmy się do tego przyzwyczaić.

>>> W sezonie 2021/22 olsztynianie mieli awansować do I ligi. Nie awansowali.

>>> W sezonie 2022/23 Stomil najpierw miał awansować, a potem plany zostały ograniczone do obrony przed spadkiem. Mimo to spadł.

>>> W sezonie 2023/24 Stomil miał powrócić do I ligi, a potem plany zostały ograniczone do obrony przed spadkiem (chyba już o tym przed chwilą pisaliśmy). Mimo to spadnie!

Co prawda podopieczni Grzegorza Lecha mają jeszcze teoretyczne szanse na utrzymanie, ale po tym, co wiosną prezentują na drugoligowych boiskach, chyba już nikt w to nie wierzy. Z dziennikarskiego obowiązku wyjaśniamy jednak, jakie cuda musiałyby się wydarzyć, by olsztynianie w sportowej walce obronili się przed spadkiem:

A) W 33. kolejce muszą na wyjeździe ograć Skrę Częstochowa, Olimpia Grudziądz musi u siebie przegrać z Kaliszem, a Wisła Puławy ma wywieźć komplet punktów z Jastrzębia.

B) W 34. kolejce w Olsztynie Stomil musi pokonać Radunię, jednocześnie Skra przegrywa w Kaliszu, a Olimpia w Krakowie z Hutnikiem.

Cały tekst przeczytasz we wtorkowej Gazecie Olsztyńskiej