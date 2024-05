Carlsen nie dogonił lidera

W sobotę Magnus Carlsen próbował dogonić lidera turnieju, jednak ostatecznie Chińczyk Wei Yi obronił się i prowadzi w klasyfikacji generalnej z 20,5 punktu na swoim koncie, wyprzedzając Carlsena (18 pkt). – Nikt się chyba nie spodziewał, że przed ostatnim dniem będzie prowadził Wei Yi, ale znam go od lat, to bardzo silny zawodnik – mówi Jan-Krzysztof Duda, który przed ostatnim dniem rywalizacji zajmuje piątą lokatę. – Jutro jest najważniejszy dzień, zobaczymy. Magnus też miał swoje szanse, ale dziś je wypuścił. Przekonamy się, co się stanie w niedzielę, na razie poziom w blitzu jest niski, mój także. Przegranie tylu partii białymi jest trudne do zrozumienia – dodaje polski arcymistrz.

Każdego dnia turniej zaczyna się od godz. 13. Nowością jest wprowadzenie biletów-cegiełek, z których całkowity dochód zostanie przeznaczony na cele charytatywne. Rozeszły się one błyskawicznie i nie są już dostępne. Kibice mogą jednak nadal wejść bezpłatnie na pozostałą, niebiletową część widowni. Przy dużym zainteresowaniu organizatorzy nie mogą jednak zagwarantować miejsca (decyduje kolejność przybycia). Codziennie setki kibiców polują na autografy i zdjęcia ze swoimi szachowymi idolami.

Wyniki po 4. dniu Superbet Rapid & Blitz 2024:

1. Wei Yi 20,5

2. Magnus Carlsen 18,0

3. Praggnanandhaa Rameshbabu 14,5

4. Arjun Erigiasi 14,0

5. Jan-Krzysztof Duda 13,0

6. Nodirbek Abdusattorov 12,5

7. Vincent Keymer 11,5

8. Kiriłł Szewczenko 11,0

9. Anish Giri 10,5

10. Gukesh Dommaraju 9,5