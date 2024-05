Stawką meczu są europejskie puchary

Na trzy kolejki przed końcem rozgrywek liderem tabeli jest Jagiellonia Białystok - 56 pkt, przed Śląskiem Wrocław - 54 i Lechem - 52. Legia zajmuje szóste miejsce z dorobkiem 50 pkt.

Drużyny z Poznania i Warszawy rozczarowują w tym sezonie, ale w niedzielę będą miały szansę na przynajmniej częściową rehabilitacją. A przede wszystkim mogą przybliżyć się do europejskich pucharów.

Spotkanie obejrzy ponad 40 tysięcy widzów. Trener Lecha Mariusz Rumak już wcześniej w piątek przyznał, że dla "Kolejorza" to najważniejszy mecz w sezonie.

Szkoleniowiec Legii również traktuje niedzielne spotkanie jako niezwykle ważne, co przyznał podczas konferencji prasowej.

"Na pewno mógłbym określić ten mecz dla nas jako - w tym momencie - spotkanie sezonu. Wiemy, ile rywalizacja z Lechem znaczy dla nas i dla kibiców Legii. To również spotkanie o europejskie puchary, czyli cel minimalny sezonu" - podkreślił Feio.

"Nie wydaje mi się, żeby ten mecz znaczył dla nas mniej niż dla Lecha. Wręcz przeciwnie" - dodał.

W Poznaniu Legia zagra osłabiona, m.in. bez pauzującego za czerwoną kartkę Bartosza Kapustki. Zabraknie też kilku kontuzjowanych piłkarzy.

"Przede wszystkim chcemy wygrać. Nie zamierzamy szukać kolejnych wymówek, mówić o problemach, bo skupiamy się na rozwiązaniach. Musimy sprostać wymaganiom. Jedziemy do Poznania jako jedność, wierzę w zawodników, których mam do dyspozycji" - podkreślił 34-letni Portugalczyk.

Wielu piłkarzy Legii jest zagrożonych pauzą w kolejnym meczu (w przypadku otrzymania żółtej kartki), m.in. Josue, Paweł Wszołek, Radovan Pankov i Steve Kapuadi.

"Żółte kartki, faule – to część futbolu. Nie będziemy wychodzić na boisko w Poznaniu z myślą o kartkach i o tym, co będzie później. Skupiamy się na Lechu i na tym, aby wygrać. Ale nie spodziewam się kartek za niesportowe, jakieś nieodpowiedzialne zachowanie. To nie będzie akceptowane. Rozmawiałem o tym z drużyną, piłkarze to rozumieją" - zaznaczył trener Legii.

Jak przyznał, kontuzjowani piłkarze ciężko pracują, aby pomóc drużynie jeszcze w tym sezonie.

"Mamy w perspektywie kilka powrotów, a każde z nich będzie dla nas wzmocnieniem. Jeszcze w trakcie tego sezonu mogą wrócić Tomas Pekhart, Blaz Kramer, Marco Burch, Jakub Żewłakow i być może Rafał Augustyniak" - wymienił Feio.

Początek niedzielnego meczu w Poznaniu o godz. 17.30. (PAP)