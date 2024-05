Na czele słynny Norweg

Magnus Carlsen prowadzi po drugim dniu rozgrywanego w Warszawie prestiżowego turnieju Superbet Rapid & Blitz 2024. Wielkie szachowe emocje potrwają w stołecznym Centrum Konferencyjnym POLIN aż do niedzieli. Codziennie tłumy polskich fanów starają się zdobyć autograf lub zrobić sobie zdjęcie z szachowymi gwiazdami.

Kibice i eksperci spodziewali się udanego turniejowego debiutu Gukesha Dommaraju, który ostatnio wygrał Turniej Kandydatów, jednak środowy start gracza z Indii nie był udany. Dopiero w czwartek udało mu się odnaleźć właściwy rytm i awansować w klasyfikacji generalnej na piąte miejsce, zaliczając w czwartek m.in. remis z Magnusem Carlsenem.

– Dobrze się czuję w Warszawie, cieszę się że mam okazję tutaj zagrać – mówi 17-latek, który zagra o mistrzostwo świata. – Mamy tutaj tłumy kibiców, widać że szachy są w Polsce bardzo popularne. Jestem zadowolony ze swojego dzisiejszego występu, był dużo lepszy niż pierwszego dnia – podsumowuje.

Trenerem genialnego 17-latka z Indii jest polski arcymistrz Grzegorz Gajewski, wcześniej pracujący z byłym mistrzem świata Viswanathanem Anandem.

– Turniej Superbet Rapid & Blitz jest znakomitą promocją szachów w Polsce, to świetna sprawa że mogą u nas zagrać tak znakomici zawodnicy. Gukesh potrzebował trochę czasu, aby przestawić się na inne tempo gry po szachach klasycznych. Dlatego w środę wieczorem pracowaliśmy nad tym i w czwartek było już znacznie lepiej. Myślę, że Gukesh dobrze sobie radzi także z rosnącym zainteresowaniem jego osobą i tym wszystkim, co się wokół niego dzieje – dodaje trener.

Po dwóch turniejowych dniach prowadzi Magnus Carlsen, drugi z identycznym dorobkiem 8 punktów jest Chińczyk Wei Yi. Jan-Krzysztof Duda zajmuje po drugim dniu, z pięcioma punktami na koncie, siódme miejsce. Jutro ostatni dzień rywalizacji w szachach szybkich, w sobotę i w niedzielę będzie grane w szachy błyskawiczne. – Myślę, że ten turniej bardzo sprzyja promocji szachów w naszym kraju, tak jak w dwóch poprzednich edycjach mamy tutaj mnóstwo kibiców, co jest bardzo fajne – zauważa Polak. – Aczkolwiek najfajniej jest, gdy się wygrywa – dodaje nasz arcymistrz, który podobnie jak w poprzednich dniach, także w czwartek cierpliwie rozdawał autografy. Setki kibiców polowały na nie po zakończeniu rywalizacji, wielu spełniło swoje marzenia.

Turniej Superbet Rapid & Blitz jest organizowany w Polsce już po raz trzeci, a rozgrywany w ramach cyklu Grand Chess Tour. Tak jak w poprzednich edycjach rywalizacja odbywa się w Centrum Konferencyjnym POLIN. Każdego dnia (do niedzieli) turniej będzie zaczynać się od godz. 13.

Turniej w Warszawie rozpoczął Grand Chess Tour 2024, serię prestiżowych zawodów, która następnie zagości w Bukareszcie (24 czerwca – 6 lipca), Zagrzebiu (8-15 lipca) oraz amerykańskim Saint Louis. Czołowi arcymistrzowie z całego świata będą walczyć o pulę nagród wynoszącą aż półtora miliona dolarów.

Nowością w warszawskim turnieju jest wprowadzenie biletów-cegiełek, z których dochód zostanie przeznaczony na cele charytatywne. Rozeszły się one błyskawicznie. Kibice mogą jednak nadal wejść bezpłatnie na niebiletową pozostałą część widowni, ale przy dużym zainteresowaniu organizatorzy nie mogą zagwarantować miejsca (decyduje kolejność przybycia).

Pula nagród polskiego turnieju to 175 tysięcy dolarów, a w całym cyklu do wygrania jest półtora miliona. To także doskonała szansa na zdobycie autografu czy zrobienie zdjęcia z arcymistrzami. Pełne informacje o turnieju na www.superchess.pl.



Wyniki po 2. dniu Superbet Rapid & Blitz 2024



1. Magnus Carlsen 8,0

2. Wei Yi 8,0

3. Kiriłł Szewczenko 7,0

4. Arjun Erigiasi 6,0

5. Gukesh Dommaraju 6,0

6. Nodirbek Abdusattorov 6,0

7. Jan-Krzysztof Duda 5,0

8. Praggnanandhaa Rameshbabu 5,0

9. Vincent Keymer 4,0

10. Anish Giri 3,0