Wielcy mistrzowie grają w Warszawie

Pierwszego dnia najlepszy okazał się Kiriłł Szewczenko, który wygrał trzy partie. Na koniec dnia w starciu dwóch poprzednich triumfatorów imprezy Jan-Krzysztof Duda zremisował z Magnusem Carlsenem. Wielkie szachowe emocje potrwają w warszawskim Centrum Konferencyjnym POLIN aż do niedzieli. - Nie wiem, co się porobiło, bo w pewnym momencie miałem wrażenie, że moja pozycja jest lepsza - przyznał Jan-Krzysztof Duda. - Ale potem to Magnus przejął inicjatywę, a teraz patrząc na spokojnie, być z może od początku to się zgadzało i powinno zakończyć właśnie remisem. Przyznaję, że byłem uniesiony, lekko wkurzony po poprzedniej przegranej partii z Vincentem Keymerem, więc remis czarnymi w trzeciej partii z Magnusem jest z założenia zawsze dobry. Myślę, że ten turniej bardzo sprzyja promocji szachów w naszym kraju, ponieważ tak jak w dwóch poprzednich edycjach mamy tutaj mnóstwo kibiców, co jest bardzo fajne. Aczkolwiek najfajniej jest, gdy się wygrywa a nie przegrywa – zakończył polski arcymistrz, który po zakończeniu rywalizacji cierpliwie rozdawał setki autografów.

* Klasyfikacja po pierwszym dniu: 1. Kiriłł Szewczenko - 6,0; 2. Magnus Carlsen - 4,0; 3. Nodirbek Abdusattorov - 4,0; 4. Praggnanandhaa Rameshbabu - 3,0; 5. Arjun Erigiasi - 3,0; 6. Vincent Keymer - 3,0; 7. Jan-Krzysztof Duda - 2,0; 8. Wei Yi - 2,0; 9. Anish Giri - 2,0; 10. Gukesh Dommaraju - 1,0.