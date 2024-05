Wracają do elity po 22 latach

Dziękuję wszystkim zawodnikom, którzy wzięli udział w przygotowaniach. Wykonaliśmy mnóstwo dobrej roboty, zrobiliśmy wszystko, co możliwe. Mieliśmy naprawdę dobre warunki do pracy. Plan treningów został zrealizowany – zaznaczył Słowak, dodając, że decyzje o wyborze, kto pojedzie do Ostrawy, były bardzo trudne.

- Ciężko powiedzieć zawodnikowi, który sześć tygodni mocno pracował, mało czasu spędził w domu z rodziną, że teraz nie pojedzie na mistrzostwa. Decydowały detale. Możemy zabrać 22 zawodników z pola i trzech bramkarzy. Wchodzimy na wyższy poziom, jesteśmy jedyną reprezentacją, która ma 95 procent zawodników z krajowej ligi. Musimy się nauczyć strzelać z nieklarownych okazji. Dużo o tym rozmawiamy. Żaden z kadrowiczów nie ma doświadczenia z Elity, więc muszą go nabrać.

MŚ Elity, w których biało-czerwoni wystąpią po raz pierwszy od 2002 roku, odbędą się w Czechach od 10 do 26 maja. Polacy swoje mecze grupy B rozegrają w Ostrawie, a ich rywalami będą: Łotwa, Szwecja, Francja, Słowacja, USA, Niemcy i Kazachstan.

Po cztery najlepsze zespoły z dwóch grup awansują do ćwierćfinałów, a drużyny z ostatnich miejsc zostaną zdegradowane do Dywizji 1A.



Podczas przygotowań do mistrzostw Polacy rozegrali osiem sparingów: 5:2 i 6:2 z Węgrami, 0:2 i 1:3 ze Słowenią, 1:3 i 1:2 z Wielką Brytanią, 1:6 ze Słowacją i 1:3 z Danią.

W 2002 roku Polacy zajęli 14. miejsce, które teoretycznie zapewniało pozostanie w Elicie, bo z 16-zespołej grupy spadały tylko dwie najsłabsze ekipy. Niestety, w tamtych czasach Japonia miała zagwarantowane miejsce w Elicie bez względu na wyniki, dlatego chociaż podczas rozgrywanego w Szwecji turnieju była zdecydowanie najsłabsza, to ostatecznie spadły Włochy i Polska.

* Końcowa klasyfikacja MŚ 2002: 1. Słowacja, 2. Rosja, 3. Szwecja, 4. Finlandia, 5. Czechy, 6. Kanada, 7. Stany Zjednoczone, 8. Niemcy, 9. Ukraina, 10. Szwajcaria, 11. Łotwa, 12. Austria, 13. Słowenia, 14. Polska, 15. Włochy, 16. Japonia.



Kadra Polski na MŚ

* Bramkarze: Tomas Fucik (GKS Tychy), John Murray (GKS Katowice), David Zabolotny (EHC Freiburg, Niemcy)

* Obrońcy: Mateusz Bryk, Bartosz Ciura (obaj GKS Tychy), Paweł Dronia (Ravensburg Towerstars, Niemcy), Kamil Górny, Marcin Kolusz, Arkadiusz Kostek, Patryk Wajda (wszyscy JKH GKS Jastrzębie), Maciej Kruczek, Jakub Wanacki (obaj GKS Katowice)

* Napastnicy: Krystian Dziubiński (Re-Plast Unia Oświęcim), Patryk Krężołek (Zagłębie Sosnowiec), Alan Łyszczarczyk, Filip Komorski (obaj GKS Tychy), Krzysztof Maciaś (Prince Albert Raiders, Kanada), Bartosz Fraszko, Mateusz Michalski, Grzegorz Pasiut (wszyscy GKS Katowice), Dominik Paś, Maciej Urbanowicz (wszyscy JKH GKS Jastrzębie), Kamil Wałęga (HC Ocelari Trzyniec, Czechy), Patryk Wronka (Podhale Nowy Targ), Paweł Zygmunt (HC Litvinov, Czechy)