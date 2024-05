Trzy kwalifikacje olimpijskie Polaków

W nocy z soboty na niedzielę odbyły się kwalifikacje, natomiast drugiego dnia zawodów zaplanowano repesaże i finały.

W każdej sztafetowej konkurencji wystartowały po 32 drużyny, podzielone na cztery serie składające się z ośmiu zespołów. Po dwie najlepsze sztafety awansowały do finału, co dawało jednocześnie olimpijską kwalifikację. Pozostałe powalczą o to w repesażach. Ostatecznie bilet do Paryża w każdej z pięciu rodzajów sztafet wywalczy po 14 zespołów.

Maksymilian Szwed, Iga Baumgart-Witan, Kajetan Duszyński i Natalia Kaczmarek w sztafecie mieszanej 4x400 m czasem 3.13,53 wygrali czwarty bieg eliminacyjny i powalczą o medale.

Kryscina Cimanouska, Monika Romaszko, Magdalena Stefanowicz i Ewa Swoboda w sztafecie 4x100 m uzyskały najlepszy wynik drugiej serii (42,81) i też zameldowały się w finale.

Sukcesem zakończył się również start kobiecej sztafety 4x400 m. Marika Popowicz-Drapała, Kinga Gacka, Alicja Wrona-Kutrzepa i Kaczmarek w trzecim biegu eliminacyjnym triumfowały czasem 3.27,11.

Drugiego dnia MŚ w Nassau o awans do igrzysk będą musiały walczyć jeszcze dwie polskie sztafety mężczyzn.

Marek Zakrzewski, Przemysław Słowikowski, Łukasz Żok i Oliwier Wdowik uzyskali szósty czas (38,87) w drugiej serii sztafety 4x100 m.

Igor Bogaczyński, Patryk Grzegorzewicz, Mateusz Rzeźniczak i Kajetan Duszyński wynikiem 3.05,91 także zajęli szóste w pierwszym biegu sztafet 4x400 m. Zdyskwalifikowani zostali Amerykanie, którzy podobnie jak biało-czerwoni o awans na igrzyska powalczą w repesażach.

W nocy z niedzieli na poniedziałek polscy lekkoatleci mogą zdobyć w Nassau trzy medale: 4x100 K, 4x400 K, 4x400 MIX oraz wywalczyć kwalifikacje olimpijskie w męskich sztafetach 4x100 m i 4x400 m. Rywalizacja potrwa od godziny 1.05 do 4.30 czasu polskiego.(PAP)