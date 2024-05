Kotwica okazała się zbyt ciężka

* Kotwica Kołobrzeg - Stomil Olsztyn 2:0 (0:0)

1:0 - Kozłowski (76), 2:0 - Nowak (90); czerwone kartki: Polak (90 Kotwica), Żwir (84 Stomil), Wójcik (86 Stomil)

STOMIL: Miłosz Garstkiewicz - Filip Wójcik, Filip Szabaciuk, Hubert Sadowski, Lukáš Kubáň (80 Daniel Pietraszkiewicz), Michał Karlikowski - Karol Żwir, Michal Bezpalec (53 Hubert Krawczun), Filip Laskowski - Dawid Retlewski, Piotr Kurbiel (65 Bartosz Florek)

Trener Grzegorz Lech dokonał dwóch zmian w porównaniu z wygranym (1:0) meczem z Lechem II Poznań - do wyjściowego składu powrócili Piotr Kurbiel oraz Michał Karlikowski. Ten pierwszy w ostatnim meczu strzelił zwycięską bramkę i tym samym stał się najlepszym strzelcem zespołu z pięcioma trafieniami na koncie. W podstawowej jedenastce Kotwicy zabrakło natomiast byłego piłkarza Stomilu Tomasza Wełny, który ma problemy zdrowotne. Od początku zagrał z kolei inny zawodnik związany z naszym klubem - Maciej Dampc.

Pierwsza połowa niejako już tradycyjnie nie przyniosła goli, chociaż początek meczu zdecydowanie należał do Stomilu, który miał kilka groźnych sytuacji, m.in. Dawid Retlewski. Ostatecznie jednak więcej szans mieli gospodarze, więc Miłosz Garstkiewicz w olsztyńskiej bramce na nudę nie narzekał. Warto przypomnieć, że młodzieżowy bramkarz Stomilu jest wypożyczony z Kotwicy.

Na początku drugiej połowy trochę się działo na boisku, ale żadna z drużyn nie potrafiła otworzyć wyniku. Aż nadeszła 76. minuta... Z rzutu wolnego dośrodkował Łukasz Kosakiewicz, a do bramki trafił Filip Kozłowski. Natomiast w doliczonym czasie drugiego gola strzelił Olaf Nowak. W tym momencie Stomil grał już w podwójnym osłabieniu, bowiem w 84. min za dwie żółte kartki z boiska wyleciał Karol Żwir, a dwie minuty później jego los podzielił Filip Wójcik. W efekcie obaj za karę nie wystąpią w dwóch kolejnych meczach Stomilu!

12 maja o godz. 14.30 Stomil podejmie Olimpię Grudziądz.

* Inne mecze 31. kolejki: Polonia Bytom - Sandecja Nowy Sącz 4:2 (0:2), Skra Częstochowa - ŁKS II Łódź 3:0 (3:0), 4 maja: Radunia Stężyca - Wisła Puławy (12), Olimpia Grudziądz - Stal Stalowa Wola (17:30), Lech II Poznań - KKS 1925 Kalisz (13:30), Olimpia Elbląg - Hutnik Kraków (17), Zagłębie II Lubin - Pogoń Siedlce (16); 6 maja: GKS Jastrzębie - Chojniczanka Chojnice (18.15).