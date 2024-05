Kadra trenuje w Spale

Później w Spale pojawią się zawodnicy, którzy dopiero w miniony weekend zakończyli rozgrywki klubowe, a także siatkarze Jastrzębskiego Węgla, którzy w niedzielę zagrają w finale Ligi Mistrzów. Wśród nieobecnych są m.in. przyjmujący Tomasz Fornal, Artur Szalpuk i Kamil Semeniuk, środkowi Norbert Huber i Jakub Kochanowski, rozgrywający Jan Firlej oraz atakujący Karol Butryn.

Kilku innych graczy czeka nieco dłuższy odpoczynek związany z problemami zdrowotnymi. Są to m.in. Kurek, a także Leon, środkowy Mateusz Bieniek i libero Paweł Zatorski. Trzech ostatnich czekają specjalne zastrzyki, które mogli przyjąć dopiero po zakończeniu klubowych rozgrywek. Początkowo będą więc przygotowywać się do sezonu kadrowego indywidualnie.

Siatkarze, którzy w środę rozpoczęli zgrupowanie, w poniedziałek przeszli badania medyczne. Wtorek był dla nich dniem marketingowym.

"Rozpoczynamy przygotowania do Paryża. Nie wszyscy startują w tym samym czasie i nie wszyscy będą z nami od początku do końca, ale wszyscy zawodnicy będą odgrywać bardzo ważną rolę w przygotowaniu drużyny do turnieju olimpijskiego, jakakolwiek ta rola będzie. Mam tylko nadzieję, że będziemy zdrowi i będziemy w stanie jak najlepiej przygotować się do nadchodzącego sezonu" - podkreślił szkoleniowiec, cytowany na oficjalnej stronie PZPS.

W pierwszym turnieju Ligi Narodów w Antalyi, który czeka biało-czerwonych w dniach 22-26 maja, na pewno zagra Aleksander Śliwka, jeden z liderów kadry w zeszłym roku. Jego Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle niespodziewanie wcześnie zakończyła zmagania w ekstraklasie, bowiem nie awansowała do fazy play off. Przyjmujący stracił większą część rozgrywek z powodu kontuzji palca, sam wyraził więc chęć, by jak najwcześniej rozpocząć pracę z reprezentacją i odpowiednio przygotować się do paryskich igrzysk.

Wśród powołanych do szerokiej kadry znalazł się atakujący Bartłomiej Bołądź, który w zeszłym roku pomógł reprezentacji wywalczyć kwalifikację olimpijską wobec problemów zdrowotnych Kurka. Bołądź zamelduje się na zgrupowaniu nieco później, podobnie jak jego koledzy z Projektu Warszawa, który zakończył rozgrywki PlusLigi w piątek zdobyciem brązowego medalu.

"Jadę do Spały walczyć o miejsce w ścisłym składzie i rozwijać się, bo to też bardzo ważne. Co reszta przyniesie, to już nie będzie ode mnie zależało" - powiedział PAP 29-letni atakujący przed rozpoczęciem sezonu reprezentacji.

Biało-czerwoni przed inauguracją zmagań w Lidze Narodów mają w planach mecze towarzyskie z Niemcami w Katowicach 15 maja oraz Ukrainą w Sosnowcu dzień później. W Antalyi zmierzą się z USA, Kanadą, Holandią i Słowenią. Drugi turniej rozegrają w Fukuoce (4-8 czerwca), a trzeci w Lublanie (19-23 czerwca).

Polacy jako gospodarze mają zapewniony udział w finałach rozgrywek, które odbędą się w Łodzi od 27 do 30 czerwca.(PAP)