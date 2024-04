Wygrali, ale nie awansowali

* Stomil Olsztyn - Lech II Poznań 1:0 (0:0)

1:0 - Piotr Kurbiel (79)

STOMIL: Miłosz Garstkiewicz - Filip Szabaciuk, Hubert Sadowski, Lukáš Kubáň, Karol Żwir - Filip Wójcik, Michal Bezpalec, Filip Laskowski (77 Michał Karlikowski), Łukasz Szramowski (68 Piotr Kurbiel), Bartosz Florek - Dawid Retlewski (57 Daniel Pietraszkiewicz).

W porównaniu z ostatnim spotkaniem z Olimpią (1:1 w Elblągu) nastąpiły dwie zmiany w wyjściowej jedenastce. Ze składu wypadł obrońca Igor Kośmicki, a do gry powrócił Filip Szabaciuk, który ostatnio pauzował za żółte kartki. Pierwszy raz, gdy trenerem Stomilu jest Grzegorz Lech, od pierwszej minuty w akcji zobaczyliśmy Łukasza Szramowskiego.

Sytuacja Stomilu przed tym spotkaniem wyglądała fatalnie, bo olsztynianie do bezpiecznego miejsca tracili aż sześć punktów.

Pierwsza połowa nie była porywającym widowiskiem, bo gospodarze stworzyli zaledwie jedną dogodną sytuację bramkową (główka Filipa Laskowskiego po dośrodkowaniu Szramowskiego). Lech II też odpowiedział jedną sytuacją, gdy po zamieszaniu w polu karnym piłka trafiła w poprzeczkę bramki Stomilu.

W drugiej połowie także nie widzieliśmy zespołu walczącego o życie. Irytacja na trybunach była coraz większa, aż do momentu, gdy wynik otworzył Piotr Kurbiel. Napastnik Stomilu przytomnie zachował się w polu karnym i pokonał Adama Stachowiaka. Było to jego piąte trafienie w sezonie i tym samym został najlepszym strzelcem Stomilu. Wcześniej goście mieli kilka sytuacji bramkowych, ale zbyt nonszalancko zachowywali się pod bramką Miłosza Garstkiewicza.

Olsztynianie zniwelowali straty do bezpiecznego miejsca w tabeli do trzech punktów. Przed Stomilem jeszcze spotkania m.in. z Olimpią Grudziądz i Skrą Częstochowa, czyli zespołami, które także walczą o pozostanie w II lidze.

Kolejny mecz Stomil rozegra w piątek w Kołobrzegu z Kotwicą.

* Inny wynik: ŁKS II Łódź - Olimpia Grudziądz 1:1 (Koprowski 90 k - Krocz 89).