ELBLĄG WSZYSTKO ZAPLANOWAŁ

KOSZYKÓWKA\\\ Energa Basketball Elbląg oraz Roś Pisz podczas weekendu powalczą o awans do II ligi. Niepokonani w tym sezonie elblążanie będą gospodarzem barażowego turnieju finałowego, natomiast piscy „Jeziorowcy” zagrają w Sosnowcu.

Zespoły z pomorsko-warmińsko-mazurskiej strefy III ligi znakomicie spisały się w pierwszym etapie barażów o awans, w efekcie teraz w komplecie wystąpią w finałowych zmaganiach. Awans do drugiego etapu rywalizacji uzyskały nie tylko Energa Basketball Elbląg i Roś Pisz, ale także reprezentanci Szkoły Gortata Politechnika Gdańsk, którzy po sezonie zasadniczym w tabeli rozdzielili obu reprezentantów naszego województwa.

W zmaganiach o II ligę pozostało w sumie 12 ekip z całej Polski. Turnieje finałowe odbędą się w Elblągu, Sosnowcu i Stalowej Woli, a przepustki uzyska połowa zakwalifikowanych drużyn.

– Na tym etapie nie ma już słabych rywali, a o awansie może zdecydować dyspozycja dnia – mówi Arkadiusz Majewski, trener zespołu z Elbląga. – Potrzeba pełnej koncentracji i gotowości do walki o każdą piłkę, bo miejsca w II lidze nikt za darmo nie da. Zagramy we własnej hali, będziemy mieli wsparcie swojej publiczności, wszyscy zawodnicy są do dyspozycji, więc z optymizmem czekamy na weekend.

Niepokonanym w tym sezonie elblążanom zależało na organizacji turnieju finałowego. Basketball wyciągnął wnioski sprzed roku, gdy także grał w drugim etapie barażów, ale wówczas wrócił z Poznania na tarczy. Teraz wszystko ma pójść zgodnie z planem, którym jest sięgnięcie po awans.

Gospodarze rozpoczną zmagania w grupie B w piątek o godz. 20. Ich rywalem będzie dobrze znana z sezonu zasadniczego młodzież z gdańskiej Politechniki. Oba ligowe mecze były bardzo zacięte, ale w końcówkach szalę zwycięstwa przechylali nad swoją stronę podopieczni trenera Arkadiusza Majewskiego, wygrywając 65:62 u siebie i 78:76 na wyjeździe. W sobotę wieczorem Basketball zagra z GKK Grodzisk Mazowiecki, a w niedzielę zakończy turniej meczem z MKS Gorlice.

– Chcemy dobrze wejść w turniej i sięgnąć po zwycięstwo w pierwszym meczu – dodaje Arkadiusz Majewski. – Zespoły z Grodziska Mazowieckiego i Gorlic mają w składzie bardzo doświadczonych liderów, którzy przez wiele sezonów występowali na wyższym poziomie. Na pewno otoczymy ich szczególną opieką, ale przede wszystkim musimy szukać atutów w swojej grze.

Turniej w Elblągu ma być prawdziwym świętem koszykówki. Gospodarze już zapowiedzieli konkursy dla kibiców, którzy będą wspierać zespół na żywo, oraz występy zaprzyjaźnionych artystów i stoiska gastronomiczne.

Roś Pisz przebrnął przez pierwszą rundę eliminacji, podejmując rywali we własnej hali. Finał barażów z udziałem „Jeziorowców” zorganizuje Zagłębie Sosnowiec, a stawkę uzupełnią Świecki Klub Koszykówki i Basket Kruszwica. Za faworyta zmagań uchodzą gospodarze.

Do Sosnowca piszanie wyjechali w czwartek po południu.

- Na pewno nie jedziemy tam na wycieczkę – mówi Karol Święconek, trener Rosia. – Oglądałem mecze rywali i widzę nasze szanse na awans. Zagłębie jest klasową drużyną, która nie ukrywa wysokich aspiracji i potencjałem wybija się w naszej grupie, ale walka o awans powinna być bardzo interesująca.

Niestety, piszanie wystąpią w Sosnowcu bez Łukasza Bessmana, gracza wyjściowej piątki w poprzednim turnieju, który zakończył sezon z powodu kontuzji kolana. Z kolei walkę z czasem o powrót na boisko po urazie kostki toczy Jakub Stanisławajtys, inny z liderów drużyny.

Turniej w Elblągu

* Piątek: GKK Grodzisk Mazowiecki - MKS Gorlice (17.30), Energa Basketball Elbląg – Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk (20)

* Sobota: Gorlice – Politechnika (17.30), Grodzisk Mazowiecki – Basketball (20)

* Niedziela: Politechnika – Grodzisk Mazowiecki (10), Basketball – Gorlice (12.30)