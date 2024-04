Nie żyje Andrzej Klej

Klej stworzył i kierował sekcjami w Warmii i AZS, poza tym pracował także we Włoszech, gdzie z zespołem Merano wywalczył mistrzostwo kraju, a jego podopieczny Klaus Rafeider został trzykrotnym mistrzem Włoch (gra pojedyncza, debel i mikst). Był także w sztabie szkoleniowym reprezentacji Polski.

„Zmarł człowiek ikona warmińskiego badmintona – Andrzej Klej. Człowiek, który nauczył wielu z nas czym jest profesjonalny sport, trening, dyscyplina. Mimo że już od wielu lat walczył z niejedną chorobą to i tak był silny jak byk. Zawsze optymistyczny i sumienny” - w mediach społecznościowych napisał Andrzej Gajewski. „To u jego boku stawiałem też pierwsze kroki trenerskie, zawsze dzielił się swoją wiedzą, notatkami, nauczył jak prowadzić turnieje i załatwiać sprawy administracyjne, a jak tego nie robić. Wiedział wszystko! To właśnie on się przyczynił do rozwoju naszego klubu Rakiety Olsztyn. Czasami po prostu zadzwonił, żeby pogadać. Taki był. Będziemy tęsknić za jego opowieściami i poczuciem humoru. W moim sercu z pewnością na zawsze”.