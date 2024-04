Wielkie emocje i pełne trybuny

* Warmia Energa Olsztyn - Jedynka Kodo Morąg 36:34 (16:19)

Bramki dla Warmii: Reichel 3, Safiejko 2, Adamczyk 4, Drobik 2, Przysiek 2, Sikorski 2, Zemełka 8, Kryński 10, Malewski 3

Bramki dla Jedynki: Jastrzębski 4, Idzikowski 2, Kozłowski 3, Golks 12, Frydrychowicz 1, Rogala 3, Daćko 5, Jasowicz 2, Dzieniszewski 2

Mecz w Uranii obejrzał komplet publiczności, w tym spora grupa kibiców z Morąga. I nikt na nudę nie narzekał! W 24. minucie po rzucie Reichela olsztynianie prowadzili już 16:13, ale końcówka należała do Jedynki, która zdobyła sześć bramek z rzędu (Daćko 3, Golks 2, Jasowicz).

Na początku drugiej połowy przewaga gości wzrosła do czterech trafień (21:17 po rzucie Adamczyka), a w 52. min było 31:28 dla ekipy z Morąga. Tym razem jednak końcówka należała do Warmii, która decydujący fragment meczu wygrała 8:3! Była to jej dziewiąta wygrana z rzędu.

- Moi zawodnicy zostawili kawał zdrowia na boisku - ocenił Krzysztof Farjaszewski, trener Jedynki. - Jesteśmy źli, bo przegraliśmy na własne życzenie, ponieważ nie wykorzystaliśmy kilka sytuacji sam na sam. Mimo wszystko to spotkanie mogę zaliczyć do jednego z lepszych w tym sezonie pod względem realizacji założeń taktycznych, skupienia i podejścia do meczu. Nie jestem zadowolony jedynie z wyniku.

- Pokazaliśmy charakter do samego końca - stwierdził natomiast Karol Adamowicz, trener gospodarzy. - Były słabsze momenty, było parę fragmentów, kiedy zawodziła nas skuteczność. Dlatego przegrywaliśmy do przerwy trzema bramkami. Druga połowa to była już walka na styku, ale udało się nam wykrzesać siły na bardzo dobrą końcówkę.



* PGE KPR Gryfino - Jeziorak Iława 40:45 (21:21)

Bramki dla Jezioraka: J. Dembowski 5, Jaworski 9, Klinger 12, Krieger 2, Svanberg 5, Karol Cichocki 9, Kacper Cichocki 3

W Gryfinie oba zespoły urządziły sobie festiwal strzelecki. Goście bardzo szybko wyszli na wysokie prowadzenie (6:2, 7:3), lecz gospodarze równie szybko odrobili straty (11:11 w 16. minucie). Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się remisem 21:21, ale po przerwie o pięć trafień lepszy okazał się Jeziorak.

* Inne wyniki 23. kolejki: E.LINK Gwardia Koszalin - Sparta Oborniki 39:16 (21:8), BODEGA Grudziądz - Tytani Wejherowo 38:32 (22:14), Abramczyk AZS UKW Bydgoszcz - Sambor Latocha Agropom Tczew 23:30 (11:12), pauzował Szczypiorniak Olsztyn.