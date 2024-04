Przedłużona znakomita seria Polonii

W pierwszej połowie realizowaliśmy swój plan na ten mecz - powiedział po wygranej Daniel Wierzbowski, trener Polonii. - Mieliśmy ciężki tydzień (Polonia grała w Wojewódzkim Pucharze Polski - red.), no i było to widać na boisku. Szybko jednak „ustawiliśmy” sobie spotkanie, a „zamknęliśmy” je już przed przerwą. W pierwszej połowie powinniśmy strzelić więcej goli, natomiast za drugą połowę muszę przeprosić kibiców. Bijemy się w pierś i w kolejnym meczu zagramy lepiej.

Zwycięstwo odniósł także wicelider z Białej Piskiej. Znicz miał jednak trudniejsze zadanie, bo udał się na wyjazd do Kętrzyna. Podopieczni Przemysława Kołłątaja wygrali 3:0 z ekipą prowadzoną przez Adama Fedoruka. W pierwszej połowie trafienie samobójcze zaliczył Bohdan Telychko, a po przerwie goście już sami dołożyli dwa następne gole.

W Grabowie Constract Lubawa wygrał 3:1 z rezerwami Stomilu, dzięki czemu oddalił się od rywali na pięć punktów. Olsztynianie są w bardzo ciężkiej sytuacji i wygląda na to, że na koniec sezonu wylądują w klasie okręgowej.

- Na pewno szkoda straconych punktów, bo oddala to nas od utrzymania - przyznał Piotr Gurzęda, trener rezerw Stomilu. - Niestety, najpierw szybko straciliśmy kuriozalnego gola, a potem zmarnowaliśmy dwie-trzy stuprocentowe sytuacje. Było dużo akcji cios za cios, w których lepiej odnaleźli się rywale.

- Zasłużone zwycięstwo - ocenił z kolei Wojciech Figurski, szkoleniowiec Constractu. - Wynik oddaje to, co działo się na boisku. Na pewno pomogła nam szybko zdobyta bramka po tak zwanym centrostrzale. W tej sytuacji olsztyński bramkarz na pewno mógł się nieco lepiej zachować. Mieliśmy też dwa strzały, po których piłka wylądowała na słupku. Jesteśmy podwójnie zadowoleni, bo wygraliśmy, a poza tym była to wiktoria nad przeciwnikiem, który depcze nam po piętach w tabeli.

* Motor Lubawa - Olimpia II Elbląg 0:1 (0:0)

0:1 - Tobojka (90)

* Mazur Ełk - Rominta Gołdap 2:1 (1:0)

1:0 - Kisiel (28), 2:0 - Roman (87), 2:1 - Fajkowski (90)

* Constract Lubawa - Stomil II Olsztyn 3:0 (2:0)

1:0 - Krużewski (2), 2:0 - Rykaczewski (45), 3:0 - Krużewski (64)

* Olimpia Olsztynek - Mrągowia Mrągowo 2:4 (0:3)

0:1 - Fronczak (14), 0:2, 0:3 - Rybkiewicz (41, 45), 1:3 - Stendel (46), 1:4 - Rutkowski (79), 2:4 - Zdrada (86)

* Polonia Lidzbark Warmiński - Mamry Giżycko 4:0 (4:0)

1:0 - Gurov, 2:0 - Kwiatkowski, 3:0 - Sobolewski, 4:0 - Dziemidowicz

* Tęcza Biskupiec - DKS Dobre Miasto 1:2 (1:1)

0:1 - Hioki (37), 1:1 - Burzyński (45), 1:2 - Chojnowski (70)

* Polonia Iłowo - Jeziorak Iława 2:2 (0:1)

0:1 - Kotaro (17), 1:1 - Komorowski (69), 1:2 - Klimek (70), 2:2 - Kressin (83 samob.)

* Granica Kętrzyn - Znicz Biała Piska 0:3 (0:1)

0:1 - Telychko (30 samob.), 0:2 - Sylwisty (62), 0:3 - Fiedorowicz (90)

PO 22 KOLEJKACH

1. Polonia LW. 51 68:20

2. Znicz 50 57:27

3. Mrągowia 43 50:31

4. Dobre Miasto 43 43:29

5. Rominta 40 38:29

6. Granica 39 42:25

7. Olimpia II 37 34:24

8. Tęcza 36 35:28

9. Mamry 24 32:51

10. Mazur 22 32:31

11. Motor 21 22:31

12. Jeziorak 20 30:47

13. Olimpia 20 27:44

14. Constract 19 38:66

15. Stomil II 14 27:58

16. Polonia Ił. 12 25:59