Krótko o piłce

EKSTRAKLASA\\\ Legia trzeci raz z rzędu zremisowała z zespołem z czołówki tabeli (Jagiellonia, Raków, a teraz Śląsk), w efekcie ma już niewielkie szanse na zdobycie mistrzostwa.

* 29. kolejka: Cracovia - Puszcza Niepołomice 0:1 (Hajda 19), Korona Kielce - Radomiak Radom 4:0 (Vušković 19 samob., Trejo 28, Szykawka 54, 88), Legia Warszawa - Śląsk Wrocław 0:0, ŁKS Łódź - Lech Poznań 2:3 (Tejan 60 k, Jurić 90 - Ishak 36, Marchwiński 56, 90), Pogoń Szczecin - Piast Gliwice 0:2 (Huk 11, Félix 21, w 90. minucie Kamil Grosicki z Pogoni nie wykorzystał rzutu karnego), Raków Częstochowa - Górnik Zabrze 0:1 (Musiolik 90), Ruch Chorzów - Widzew Łódź 2:3 (Kozak 76, 90 - Silva 2, Sánchez 49, Pawłowski 90 k), Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok 1:2 (Muñoz 90 - Hansen 15, 74), Warta Poznań - Stal Mielec (22 kwietnia, g. 19).

PO 29 KOLEJKACH

1. Jagiellonia 55 66:39

2. Śląsk 51 38:26

3. Lech 51 43:34

4. Górnik 48 39:32

5. Legia 47 43:33

6. Pogoń 47 54:34

7. Raków 46 50:32

8. Widzew 42 39:38

9. Stal* 38 33:34

10. Piast 35 30:32

11. Zagłębie 35 31:43

12. Radomiak 35 34:47

13. Puszcza 32 35:46

14. Cracovia 32 38:40

15. Warta* 31 26:33

--------------------------------

16. Korona 30 34:38

17. ŁKS Łódź 21 28:61

18. Ruch 20 31:50

* mecz mniej

III LIGA\\\ W 26. kolejce obaj nasi reprezentanci doznali porażek.

* Lechia Tomaszów Maz. - GKS Wikielec 3:0 (2:0)

1:0 - Snopczyński (20), 2:0 - Ziarek (22), 3:0 - Amroziński (90)

GKS Wikielec nie był faworytem, ale piłkarze zespołu z gminy Iława po cichu liczyli na sprawienie niespodzianki. Niestety, w pierwszej połowie stracił dwie bramki w odstępie dwóch minut i praktycznie było już po meczu.

Po przerwie Lechia kontrolowała przebieg spotkania, a GKS bezskutecznie próbował strzelić kontaktową bramkę. Wynik w ostatniej minucie ustalił Artur Amroziński, który wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego i głową skierował piłkę do siatki.

- Dobrze weszliśmy w mecz, ale przeciwnik wykorzystał chwilę naszej nieuwagi, po czym poszedł za ciosem i po raz drugi wykorzystał naszą drzemkę - powiedział Damian Jarzembowski, trener Wikielca. - Pozytywem jest to, że stworzyliśmy sporo ofensywnych akcji i kończyliśmy je strzałami na bramkę, czego w poprzednich spotkaniach brakowało. Musimy rozwiązać swoje problemy, mam na myśli kontuzje, bo graliśmy bez pięciu podstawowych zawodników, w efekcie jakości brakowało w kluczowym momentach.

* Mławianka Mława - Concordia Elbląg 2:0 (1:0)

1:0 - Grabowski (17 k), 2:0 - Odilon (47)

* Inne wyniki 26. kolejki: Warta Sieradz - Legionovia Legionowo 2:2 (1:2), Victoria Sulejówek - Jagiellonia II Białystok 1:0 (0:0), ŁKS 1926 Łomża - GKS Bełchatów 3:0 (1:0), Pogoń Grodzisk Maz. - Olimpia Zambrów 4:1 (1:0), Unia Skierniewice - Legia II Warszawa 4:0 (1:0), Pilica Białobrzegi - Pelikan Łowicz 1:1 (0:1), Świt Nowy Dwór Maz. - Broń Radom 0:0.

PO 26 KOLEJKACH

1. Pogoń 57 69:23

------------------------------------

2. Legia II 52 56:29

3. Pelikan 46 43:20

4. Unia 46 52:34

5. Bełchatów 45 46:34

6. Świt 41 48:36

7. Lechia 41 42:38

8. Broń 36 28:32

9. Victoria 33 31:37

10. Wikielec 31 26:36

11. Olimpia 30 38:38

12. Łomża 30 32:41

13. Mławianka 29 31:36

14. Warta 29 31:39

15. Jagiellonia II 27 34:44

------------------------------------

16. Concordia 24 33:61

17. Legionovia 22 30:54

18. Pilica 19 25:63

EKSTRALIGA\\\ W niedzielę Stomilanki doznały 14. porażki w debiutanckim sezonie.



* Stomilanki Olsztyn - Pogoń Szczecin 0:4 (0:2)

0:1 - Zdunek (3 k), 0:2 - Okoniewska (36), 0:3 - Zdunek (61), 0:4 - Okoniewska (87)

Olsztyńskie zawodniczki słabo weszły w mecz, bo już w trzeciej minucie przegrywały 0:1. Bramkę z rzutu karnego strzeliła Emilia Zdunek. Stomilanki się nie załamały, tworzyły akcje ofensywne, ale to drużyna gości strzelała bramki. Jeszcze przed przerwą do siatki trafiła Kornelia Okoniewska. Obie te zawodniczki strzeliły po jednym golu w drugiej połowi, w efekcie Pogoń powtórzyła wynik z rundy jesiennej.

- Bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu - niepodziewanie stwierdził Dariusz Maleszewski, trener Stomilanek. - Jesteśmy w dobrej dyspozycji i formie. Mimo tego, że straciliśmy pierwszą i drugą bramkę, to cały czas atakowaliśmy i mieliśmy swoje sytuacje. To, że padła trzecia i czwarta bramka nie ma najmniejszego znaczenia, bo teraz budujemy się na kolejne mecze, które będą istotne w kontekście utrzymania.

Sytuacja Stomilanek jest tragiczna, bo do bezpiecznego miejsca tracą siedem punktów. - Wiara w utrzymanie jest cały czas - przyznał Maleszewski. - Przed nami spotkania, w których musimy szukać kompletu punktów.

Mecz w Olsztynie oglądała selekcjonerka reprezentacji Polski Nina Patalon. W sobotę Stomilanki zagrają na wyjeździe z Medykiem.

* Inne wyniki 17. kolejki: UJ Kraków - APLG Gdańsk 2:3 (0:2), Górnik Łęczna - UKS SMS Łódź 1:1 (1:0), Czarni Sosnowiec - Medyk Konin 6:1 (3:1), GKS Katowice - Pogoń Tczew 5:1 (3:0), Śląsk Wrocław - Rekord Bielsko-Biała 2:2 (1:0).

PO 17 KOLEJKACH

1. Katowice 41 41:14

2. Pogoń S. 38 47:14

3. APLG 32 28:19

4. UKS SMS 31 39:17

5. Czarni 31 38:19

6. Śląsk 27 36:28

7. Górnik 24 26:24

8. Pogoń T. 20 25:49

9. Rekord 15 20:29

10. UJ Kraków 14 22:35

--------------------------------

11. Medyk 10 15:49

12. Stomilanki 7 9:49