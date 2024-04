Passy Bayeru ciąg dalszy

Londyńczycy odrobili część strat z pierwszego meczu z Bayerem już w 13. minucie, gdy do siatki trafił Michail Antonio. To zwiastowało duże emocje w rozgrywanym przy padającym deszczu rewanżu, ale West Ham nie zdołał doprowadzić do dogrywki.

Na dodatek sam stracił bramkę. W 89. minucie obchodzącego tego dnia 39. urodziny Fabiańskiego pokonał Holender Jeremie Frimpong. Polski golkiper miał utrudnione zadanie, ponieważ po strzale piłkarza Bayeru był jeszcze rykoszet.

Frimpong mógł strzelić gola już sześć minuty wcześniej. Po szybkiej kontrze gości znalazł się wówczas w sytuacji sam na sam z Fabiańskim, ale kopnął wysoko nad poprzeczką.

"Aptekarze", którzy w minioną niedzielę zapewnili sobie pierwsze w historii mistrzostwo Niemiec, mają więc kolejne powody do radości. Nie dość, że zameldowali się w półfinale LE, to na dodatek pozostają bez porażki w sezonie we wszystkich rozgrywkach.

To już łącznie 44 spotkania w Bundeslidze, Pucharze Niemiec i Lidze Europy. 38 z nich wygrali, w tym osiem z dziesięciu na międzynarodowej arenie.

"To był jak dotąd bardzo intensywny sezon, ale jeszcze się nie skończył. Nie możemy o tym zapomnieć. Nadal mamy przed sobą wielkie cele" - mówił już kilka dni temu, po wygraniu Bundesligi, trener "Aptekarzy" Xabi Alonso, który mimo propozycji z innych klubów zdecydował się pozostać w Leverkusen na następny sezon.

Jego podopieczni walczą o potrójną koronę. 25 maja w Berlinie zagrają bowiem w finale Pucharu Niemiec z drugoligowym FC Kaiserslautern.

Natomiast w półfinale Ligi Europy ich rywalem będzie AS Roma. Drużyna Nicoli Zalewskiego, po zwycięstwie w ubiegłym tygodniu na wyjeździe z Milanem 1:0, w rewanżu również wygrała. Tym razem 2:1, choć od 31. minuty musiała grać w dziesiątkę. Reprezentant Polski ponownie był rezerwowym.

Rewanżowe spotkanie na Stadio Olimpico prowadził Szymon Marciniak, a sędzią VAR był Tomasz Kwiatkowski.

Z rozgrywkami pożegnał się Liverpool, ale tego można było spodziewać się już po pierwszym meczu. Wówczas "The Reds" przegrali u siebie z Atalantą Bergamo aż 0:3. W rewanżu we Włoszech gości szybko strzelili gola - już w 7. minucie trafił z rzutu karnego Mohamed Salah, lecz do końca wynik już się nie zmienił.

Rywalem Atalanty w półfinale będzie Olympique Marsylia, który wyeliminował w rzutach karnych Benficę Lizbona. Francuski zespół tydzień temu przegrał na wyjeździe 1:2, a w rewanżu po 90 minutach i dogrywce prowadził 1:0. W serii "jedenastek" gospodarze, którzy nie pomylili się ani razu, zwyciężyli 4-2.

Finał tej edycji LE odbędzie się 22 maja w Dublinie.

Wyniki rewanżowych meczów 1/4 finału piłkarskiej Ligi Europy (* - awans):

*Atalanta Bergamo - Liverpool FC 0:1 (0:1); pierwszy mecz 3:0

West Ham United - *Bayer Leverkusen 1:1 (1:0); 0:2

*AS Roma - AC Milan 2:1 (2:0); 1:0

*Olympique Marsylia - Benfica Lizbona 1:0 po dogr. (1:0, 0:0), karne 4-2; 1:2

Półfinały: 2 i 9 majaOlympique Marsylia - Atalanta Bergamo

AS Roma - Bayer Leverkusen

Finał: 22 maja, Dublin (Irlandia)