Świątek pokonała Mertens

Liderka światowego rankingu tenisistek Iga Świątek pokonała Belgijkę Elise Mertens 6:3, 6:4 i awansowała do ćwierćfinału halowego turnieju WTA 500 na kortach ziemnych w Stuttgarcie. Jej kolejną rywalką będzie Brytyjka Emma Raducanu



Mecz 22-letniej Polki z 30. w rankingu o sześć lat starszą rywalką trwał ponad półtorej godziny.

W pierwszym secie tenisistka z Raszyna prowadziła już 5:1 i serwowała na wygranie partii, ale dała się przełamać i ostatecznie kilka minut później triumfowała 6:3. Drugi set był bardziej wyrównany i także w nim decydujące okazało się o jedno więcej przełamanie Świątek.

Świątek, która w pierwszej rundzie miała wolny los, wygrała dwie ostatnie edycje turnieju w Stuttgarcie, w którym zwyciężczyni otrzymuje od sponsora imprezy samochód Porsche. Za każdym razem w finale okazywała się lepsza od Białorusinki Aryny Sabalenki, która o awans do półfinału zagra w piątek z Czeszką Marketą Vondrousovą.

W ćwierćfinale rywalką Świątek będzie niespodziewana zwyciężczyni US Open w 2001 roku Raducanu, która stara się powrócić do tenisowej elity po wielomiesięcznej przerwie w ubiegłym roku. W czwartek wieczorem pokonała Czeszkę Lindę Noskovą 6:0, 7:5. Brytyjka była już nawet 10. w rankingu WTA, ale po ubiegłorocznym turnieju w Stuttgarcie przeszła operacje obu nadgarstków i kostek, co wymusiło długą przerwę w startach i spadek na światowej liście. Obecnie zajmuje na niej 303. miejsce.

Świątek z Raducanu spotkała się dwukrotnie i dwukrotnie zwyciężała - w 2022 roku w ćwierćfinale w Stuttgarcie 6:4, 6:4 i przed rokiem w 1/8 finału w Indian Wells 6:3, 6:1. Ich mecz zaplanowano na piątek na godz. 17.00.

