Po pandemii nie ma już śladu

Patrząc na rynek biegowy w Polsce jest niemal pewne, że rok 2024 będzie przypominał stan sprzed pięciu lat. Analiza komunikatów końcowych biegów, które już się odbyły, i list startowych tych, które odbędą się wiosną, jest dowodem na regenerację biegowego środowiska po pandemii.

W marcu padł frekwencyjny rekord polskich półmaratonów - blisko 13,5 tysiąca uczestników ukończyło Półmaraton Warszawski. W drugą niedzielę kwietnia w Poznaniu półmaratońską metę przekroczyło ponad 9,5 tysiąca osób, a na liście startowej Nocnego Wrocław Półmaratonu jest 12 tysięcy zgłoszonych biegaczy i biegaczek.

Średnie biegi również radzą sobie nieźle. W znanym i rozpoczynającym sezon biegów ulicznych Półmaratonie Wiązowskim wystartowało łącznie z biegami dzieci i dystansem towarzyszącym 4 tysiące osób, czyli więcej niż liczy sama Wiązowna! Czy wymienił się skład osobowy na rynku polskich biegaczy? Na pewno w znacznym stopniu tak, ale trzeba długotrwałych badań, aby stwierdzić, na ile pandemia spowodowała definitywny koniec biegowych przygód. Część zawodników w ciągu ostatnich 4 lat zdążyła zawiesić kariery, a w minionym i bieżącym roku rozpoczęła proces ich "odmrażania".

Biegi City Trail to połączenie kilku środowisk - biegaczy ulicznych, stadionowych i górskich. Zatem można rzec – jeśli w City Trail w danych miastach startuje powtarzalna liczba uczestników, to odzwierciedla stabilizację na rynku biegowym w Polsce. Impreza zanotowała najlepszy frekwencyjnie sezon od czasów pandemii. 19 955 osobostartów w biegu głównym jest wynikiem lepszym w stosunku do ubiegłego roku o 1693 biegaczy przekraczających linię mety. Łącznie z biegami dzieci metę City Trail w sezonie 2023/2024 mijano aż 26 822 razy.

- Poczucie, że nareszcie nasz biegowy pociąg jest we właściwych torach zyskaliśmy zwłaszcza na pierwszym biegu w Warszawie, gdzie wystartowało 714 uczestników przełajowej piątki i aż 322 zawodników w City Trail Junior - wyjaśnia Piotr Bętkowski, jeden z twórców cyklu. - Wynik biegu głównego okazał się drugim w warszawskiej historii naszego cyklu, odbiegającym jedynie o 12 osób od rekordowej frekwencji, którą zanotowaliśmy kilka lat temu.

Liczba zawodników unikalnych jest również imponująca i znowu pięciocyfrowa! W biegu głównym i biegach dzieci Grand Prix ukończyło 10 038 uczestników (w tym 2451 dzieci). W biegu głównym cieszy jak zwykle wysoki wskaźnik udziału pań – 36 procent. Liderem w pojedynczym biegu został na tej płaszczyźnie Poznań – 43 procent w trzecim biegu stanowiła piękniejsza część stawki.

W zakończonej edycji każdy rekord trasy był nagrodzony przez Sklep Biegacza, jednego z partnerów cyklu. Efektem był znakomity poziom sportowy i kilka rekordów. Od genialnych biegów Maćka Megiera (14.18 i 14.16) na ścieżkach bydgoskiego Myślęcinka po niebywałe 17.32 Joanny Woźniak na najtrudniejszej trasie w szczecińskiej Puszczy Bukowej.

Wraz z finałem tegorocznego sezonu dobiegła końca współpraca z Nationale-Nederlanden. Firma była sponsorem tytularnym wydarzenia przez dziewięć sezonów, od 2015 roku. W czasie tej współpracy meta biegów City Trail z Nationale-Nederlanden została przekroczona ponad 270 000 razy, z czego blisko 70 000 w biegach dzieci i młodzieży!

- Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za możliwość realizowania naszej pasji i szerzenia jej przy wsparciu tak dużej międzynarodowej marki, jaką jest Nationale-Nederlanden - przyznaje Piotr Książkiewicz, jeden z pomysłodawców i organizator cyklu. - Dziewięcioletni tytularny kontrakt to jedna najdłuższych tego typu współpraca na rynku biegowym w Polsce i jesteśmy z tego dumni. Dzisiaj nasze drogi z Nationale-Nederlanden rozchodzą się, ale wierzymy, że wspólnie zrobiliśmy wiele dobrego i to jest najważniejsze! Przed nami nowe wyzwania i zmiany, które traktujemy jako szansę na rozwój. Wiemy, że nadal mamy sporo do zrobienia w promocji biegania w Polsce, dlatego cały czas pracujemy nad tym, by jesienią - najpewniej w październiku - w nowej odsłonie wrócić na przełajowe trasy kończy Piotr Książkiewicz, a my dodamy, że w tej chwili cykl funkcjonuje pod nazwą Grand Prix City Trail.

- Uczestnicy biegów pokonali łącznie ponad milion kilometrów! To pokazuje, że nasza współpraca miała zdecydowanie długodystansowy charakter - stwierdza z dumą

Marta Maszewska z Nationale-Nederlanden. - W tym czasie promowaliśmy bieganie jako alternatywny sposób spędzania czasu z bliskimi, organizowaliśmy badania w mobilnej przychodni dla biegaczy, a także aktywizowaliśmy do ruchu seniorów i dzieci. Dziś kończymy ten długi dystans, jaki pokonaliśmy wspólnie z City Trail, ale wierzymy, że nieraz jeszcze spotkamy na linii startu tych samych zawodników, którzy biegali z nami od lat. Bo - jak mówi hasło, które towarzyszy naszym imprezom biegowym - dbanie o zdrowie to nie sprint, to maraton.

WARTO WIEDZIEĆ

Cykl City Trail to przełajowe zawody na dystansie 5 km oraz krótsze biegi dla dzieci i młodzieży organizowane w formule Grand Prix. Cykl odbywa się w okresie jesienno-zimowym w skali ogólnopolskiej. Edycja 2023/24 rozpoczęła się 30 września 2023 - biegiem w Poznaniu i trwała do 4 kwietnia 2024, kiedy to odbyło się ostatnie podsumowanie edycji w Katowicach. Miniony sezon był organizowany w dziesięciu lokalizacjach: Bydgoszczy, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Trójmieście, Warszawie i Wrocławiu.