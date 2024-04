Amerykanie zdominują Paryż?

W klasyfikacji medalowej, według prognozy Gracenote, Polska zajmie 21. miejsce z dorobkiem 11 krążków - czterech złotych, pięciu srebrnych i dwóch brązowych.

W czwartych z rzędu letnich igrzyskach olimpijskich najlepsi mają być Amerykanie, którzy wywalczą 39 medali złotych, 37 srebrnych i 47 brązowych. Drugie miejsce ma zająć ekipa Chin z dorobkiem 89 krążków (35-30-24), a trzecie reprezentanci Wielkiej Brytanii z 66 medalami (13-23-30). Według prognoz kolejna lokata przypada reprezentacji Francji, gospodarza imprezy. "Trójkolorowi" mają stanąć na podium 55 razy (28-19-8).



Na rzeczywiste przełożenie przewidywań Gracenote może jednak wpłynąć obecność w Paryżu rosyjskich i białoruskich sportowców. Od 2022 roku są oni wykluczeni z większości międzynarodowych zawodów w związku ze zbrojną agresją Rosji z pomocą Białorusi na Ukrainę, co uniemożliwia uwzględnienie ich w prognozach.

Jak informuje jednak Gracenote, mimo że Rosjanie i Białorusini będą dopuszczeni do startu w tegorocznych igrzyskach po spełnieniu konkretnych warunków, to jednak można się spodziewać, że niewielu z nich rzeczywiście wystąpi w stolicy Francji.

"Nie można dokładnie przewidzieć, kto weźmie udział w igrzyskach w Paryżu bez wyników z poprzedzającego je okresu. Wydaje się jednak, że liczba sportowców z tych krajów będzie ograniczona i spodziewamy się, że tabela medalowa znajdzie jak zwykle dokładne odzwierciedlenie w rzeczywistości - można przeczytać w komunikacie prasowym firmy.

Przypomnijmy, że w Paryżu mogą startować tylko ci Rosjanie i Białorusini, którzy nie popierają agresji na Ukrainę i nie mają żadnych związków z wojskiem. Będą jednak startować pod neutralną flagą i bez hymnu, na co Rosja nie chce się zgodzić. Dlatego każdy sportowiec, który przyjmie warunki MKOl, może zostać uznany za zdrajcę.



Przewiduje się, że na dole medalowej tabeli uplasują się Tadżykistan, Finlandia, San Marino, Trynidad i Tobago, Korea Północna, Fidżi, Panama i Wietnam, które zdobędą po jednym brązowym krążku.

Wirtualna tabela medali Gracenote, należącej do firmy Nielsen zajmującej się badaniami opinii publicznej i analizą danych, to model statystyczny oparty na wynikach indywidualnych i drużynowych z poprzedniej edycji igrzysk olimpijskich w Tokio, a także mistrzostw świata i zawodów Pucharu Świata rozgrywanych od tego czasu. Pozwala to przewidzieć najbardziej prawdopodobnych zdobywców złotych, srebrnych i brązowych krążków z poszczególnych krajów.

Igrzyska w Paryżu rozpoczną się 26 lipca, a zakończą 11 sierpnia.