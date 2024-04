Krótko o piłce

>>> Reprezentantka Polski Ewa Pajor, występująca obecnie w VfL Wolfsburg, od nowego sezonu zagra w Barcelonie - informują niemieckie i hiszpańskie media. Transfer ma wynieść prawie pół miliona euro, co jest rekordem w historii kobiecej drużyny z Katalonii.

"FC Barcelona sfinalizowała jeden z najgłośniejszych transferów na rynku kobiecej piłki nożnej, pozyskując Ewę Pajor, 27-letnią napastniczkę z Wolfsburga. (...) Polska piłkarka od przyszłego sezonu będzie nosić barwy Barcy i stanie się to po rekordowym transferze, wartym blisko pół miliona euro" - poinformowało w poniedziałek "Mundo Deportivo". "Pajor będzie najdroższym nabytkiem w historii kobiecej Barcelony, po przybyciu Keiry Walsh (w 2022 roku z Manchesteru City - PAP), za którą zapłacono niecałe 400 tysięcy euro" - dodano.

Polska piłkarka od dawna jest uznawana za jedną z najlepszych ofensywnych zawodniczek w Europie. W VfL Wolfsburg gra od 2015 roku, wcześniej występowała w Medyku Konin.

W październiku ubiegłego roku Pajor zajęła 18. miejsce w prestiżowym plebiscycie magazynu "France Football" na najlepszą zawodniczkę świata w sezonie 2022/23. Została pierwszą polską piłkarką w historii, która była w nim nominowana (czyli w gronie 30 najlepszych zawodniczek świata).

W poprzednim sezonie dotarła z Wolfsburgiem do finału Ligi Mistrzyń, przegranego właśnie z Barceloną 2:3 (mimo prowadzenia do przerwy 2:0). Zdobyła w tym meczu jedną z bramek. Jest również podporą i kapitanem kadry narodowej.

Od lipca 2022 roku gwiazdą męskiej drużyny Barcelony jest kapitan reprezentacji biało-czerwonych Robert Lewandowski.

>>> Były trener reprezentacji Polski Potugalczyk Fernando Santos dostanie od tureckiego Besiktasu Stambuł 500 tys. euro odszkodowania w związku ze zdymisjonowaniem go przez władze tego klubu z powodu słabych wyników drużyny. Santos, który rozpoczął pracę z Besiktasem w styczniu, został zdymisjonowany po sobotnim jednobramkowym remisie swoich podopiecznych przed własną publicznością z Samsunsporem. Rywal ekipy Portugalczyka zajmuje 12. lokatę w lidze.

Plasujący się na czwartym miejscu z szansami na grę w Lidze Europy Besiktas zdobył w tym sezonie 48 punktów, tracąc do prowadzącego w tabeli Fenerbahce 37 punktów.

Piłkarze Besiktasu pod kierunkiem Santosa zagrali 14 spotkań ligowych, wygrywając pięć, remisując cztery i przegrywając pięć. W pięciu ostatnich występach zgromadzili zaledwie dwa punkty.

Santos, który przed objęciem Besiktasu przez niespełna osiem miesięcy pracował z reprezentacją Polski, był m.in. trenerem kadry Portugalii, z którą w 2016 r. wywalczył tytuł mistrza Europy. Z biało-czerwonymi pożegnał się 13 września ub.r. po słabych wynikach w eliminacjach do Euro 2024.

>>> W ostatnim meczu 28. kolejki Ekstraklasy broniący się przed spadkiem Piast Gliwice pokonał 2:0 Zagłębie Lubin (Czerwiński 17, Piasecki 27).

PO 28 KOLEJKACH

1. Jagiellonia 52 64:38

2. Śląsk 50 38:26

3. Lech 48 40:32

4. Pogoń 47 54:32

5. Raków 46 50:31

6. Legia 46 43:33

7. Górnik 45 38:32

8. Widzew 39 36:36

9. Stal 38 33:34

10. Radomiak 35 34:43

11. Zagłębie 35 30:41

12. Cracovia 32 38:39

13. Piast 32 28:32

14. Warta 31 26:33

15. Puszcza 29 34:46

---------------------------------

16. Korona 27 30:38

17. ŁKS 21 26:58

18. Ruch 20 29:47

>>> Na zakończenie 28. kolejki II ligi ŁKS II Łódź zremisował 2:2 (1:0) z Lechem II Poznań.

olimpia e i stomil