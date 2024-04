Każdy sukces to zarazem ból głowy

Mistrzostwa były dużym wydarzeniem sportowym oraz jeszcze większym wyzwaniem organizacyjnym, bowiem wzięło w nich udział około... 4000 zawodników z 64 miejscowości i 78 klubów Wśród nich była 120-osobowa silna reprezentacja z Olsztyna, która ostatecznie wywalczyła cztery złote medale oraz po jednym srebrze i brązie. Onet napisał, że „w trakcie Mistrzostw odnotowano 4227 osobostartów w 3 dywizjach oraz 101 konkurencjach”.

Olsztynianki okazały się najlepsze m.in. w dywizji Cheer (12-15 lat).

- Jest to kategoria sportowa rodem ze Stanów Zjednoczonych - wyjaśnia Patrycja Wieczorek, prezeska, trenerka, choreografka, a jak trzeba to i klubowa... krawcowa. - Podczas pokazów dziewczyny m.in. wynoszą się do góry i podrzucają, tworzą piramidy oraz ścieżki akrobatyczne. Wszystko to oczywiście w rytm muzyki. Przypomnę, że właśnie w tej kategorii już dwukrotnie byłyśmy na mistrzostwach świata w Stanach Zjednoczonych. Dwa lata temu zdobyłyśmy brąz, a rok temu naszym najlepszym wynikiem było piąte miejsce.



