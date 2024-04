Niespodziewane zwycięstwo Stomilanek

* Górnik Łęczna - Stomilanki Olsztyn 0:1 (0:0)

0:1 - Kędzia (51); czerwona kartka: Kłoda (66 Górnik)

STOMILANKI: Sikora - Libera, Kędzia, Taranowska, Skrzypińska, Zubchyk, Sokołowska, Kałużna, Osajkowska, Marques (90 Kamala), Brown (90 Czarnecka)

Debiutancki sezon w Ekstralidze Stomilanki zaczęły 19 sierpnia od wyjazdowego bezbramkowego remisu ze Śląskiem Wrocław. Korzystny wynik rozbudził nadzieje olsztyńskich kibiców, niestety, potem było pięć porażek z rzędu (w tym 0:5 z Górnikiem Łęczna) i po raz drugi podopieczne trenera Dariusza Maleszewskiego zapunktowały dopiero 5 października (1:0 z Medykiem Konin).

Niestety, był to jedynie sympatyczny wyjątek, bo potem olsztyński beniaminek przegrał osiem kolejnych meczów - inna sprawa, że miał pecha, bo po ograniu Medyka w czterech następnych kolejkach przegrał jedną bramką (1:2 z Pogonią Tczew, 1:2 z Rekordem Bielsko-Biała, 2:3 z UJ Kraków i 0:1 z APLG Gdańsk).

Fatalna passa została przerwana dopiero w Łęcznej, gdzie olsztynianki wznowiły rozgrywki Ekstraligi po dwutygodniowej przerwie. Jak widać przerwa ewidentnie przysłużyła się Stomiilankom, które jedną nogą są już w I lidze, ale po niedzielnym zwycięstwie delikatnie odżyły ich nadzieje na utrzymanie.

Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. Optyczną przewagę w tym meczu miał Górnik, a Stomilanki czekały na swoją szansę po groźnych kontrach.

Olsztynianki prowadzenie objęły w 51. minucie po tym, jak Kędzia podeszła do rzutu wolnego i huknęła z 30 metrów nie do obrony. Kwadrans później Stomilankom było łatwiej bronić korzystnego wyniku, bo za dwie żółte kartki z boiska wyleciała Weronika Kłoda z Górnika.

Jest to pierwszy ligowy triumf Stomilanek w tym roku - sześć kolejek przed końcem rozgrywek zespół z Olsztyna do bezpiecznego miejsca traci obecnie siedem punktów, bo swoje mecze zgodnie przegrały Rekord i Medyk.

Jednak 21 kwietnia trudno będzie znowu odrobić straty, bowiem do Olsztyna przyjedzie wicelider ze Szczecina. Początek o godz. 13 na boisku na Dajtkach.

* Inne wyniki 16. kolejka: UKS SMS Łódź - UJ Kraków 2:1 (2:0), Rekord Bielsko-Biała - APLG Gdańsk 1:4 (0:3), Pogoń Tczew - Śląsk Wrocław 2:1 (1:1), Medyk Konin - GKS Katowice 0:3 (0:1), Pogoń Szczecin - Czarni Sosnowiec 0:3 (0:0).