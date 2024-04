Wygrał, co było do wygrania

Olsztyński kierowca nie miał sobie równych i dzięki wygraniu wszystkich biegów objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej mistrzostw kraju. W pokonanym polu pozostawił Michała Peterlajtnera w Skodzie Fabia RX i Tomasza Sokala w Toyocie Yaris. Tegoroczna rywalizacja obejmuje siedem mistrzowskich rund - kolejna za dwa tygodnie na torze w Poznaniu.

- Za nami pierwsza eliminacja mistrzostw kraju. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo po zimowej długiej przerwie wreszcie zaczęło się życie - przyznaje Zbigniew Staniszewski.

- Zgarnęliśmy w Słomczynie maksa, bo wygrałem wszystkie biegi kwalifikacyjne i finał. Oznacza to, że prowadzimy od pierwszej eliminacji, a to ważne, bo przecież plan jest jeden - piąty raz z rzędu zdobyć tytuł mistrza Polski. Tak jak zapowiadaliśmy, mistrzostwa kraju jedziemy rajdówką. Jest to auto R5, które mamy od kilku lat. Ten samochód przeszedł kilka drobnych modyfikacji, aby dostosować je do wyścigów. Rywalizacja w zawodach była ciekawa, ponieważ wspólnie z innymi zawodnikami podjęliśmy decyzję że nie ścigamy się supercarami, tylko wszyscy jadą autami light. Do tej klasy zaliczają się samochody Subaru, Mitsubishi, Proto czy R5. Za dwa-trzy tygodnie dołączą kolejni dwaj zawodnicy, więc będzie spora grupa i jeszcze większa rywalizacja oraz emocje. Bardzo się cieszę z wygranej i z prowadzenia w mistrzostwach. Dziękuję organizatorom, całemu zespołowi i rodzinie - kończy Staniszewski.

* Finał w Słomczynie: 1. Zbigniew Staniszewski (Ford Fiesta R5) - 4.49,881; 2. Michał Peterlajtner (Skoda Fabia R5) - 4.56,626; 3. Tomasz Sokal (Toyota Yaris) - 5.00,782; 4. Emil Uszyński (Subaru Impreza) - 5.02,661.

* Klasyfikacja generalna MP: 1. Staniszewski - 23 pkt, 2. Peterlajtner - 18, 3-4. Sokal, Uszyński - po 13.