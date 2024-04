Znicz przygasł w Olsztynku

W piątkowy wieczór na olsztyńskich Dajtkach Polonia Lidzbark Warmiński wywalczyła w prosty sposób komplet punktów. Goście pokonali 5:1 rezerwy olsztyńskiego Stomilu, a trzy gole strzelił były olsztyński zawodnik Cezary Sobolewski.

- To nie był łatwy mecz - ocenił Daniel Wierzbowski, trener Polonii. - Po ostatniej porażce (0:3 w Białej Piskiej - red.) wiedziałem, że nasza mentalność będzie osłabiona. Chłopcy jednak fajnie zareagowali, no i jakoś się podnieśliśmy. Cieszę się, że Czarek Sobolewski się odblokował i strzelił trzy gole. W pierwszej i drugiej połowie zespół zagrał konsekwentnie. Szkoda trochę straconej bramki, ale jest nad czym pracować.

Polonia wróciła na fotel lidera, bo niespodziewanie dwa punkty w Olsztynku stracił Znicz Biała Piska. Podopieczni Przemysława Kołłątaja ledwo uratowali punkt, bo dopiero w doliczonym czasie bramkę na 1:1 strzelił Bartosz Giełażyn.

Słabe wyniki Jezioraka Iława na wiosnę sprawiły, że działacze klubu postanowili zmienić trenera. I tak Jarosława Chodowca zastąpił Tomasz Radziński. Zmiana nic nie dała, bo Jeziorak przegrał czwarte spotkanie. Tym razem iławianie porażki doznali na wyjeździe z Granicą Kętrzyn.

Na zmianę szkoleniowca zdecydowali się także działacze Mamr Giżycko. Trenerem nie jest już Marek Radzewicz, a w jego miejsce zatrudniono Mariusza Narela, który jest znany w środowisku jako analityk m.in. Stomilu Olsztyn i Piasta Gliwice. Mimo to Mamry także zanotowały czwartą porażkę na wiosnę, czyli tym razem w obu przypadkach nie zadziałał efekt „nowej miotły”.

* Stomil II Olsztyn - Polonia Lidzbark Warmiński 1:5 (0:3)

0:1 - Sobolewski (6 k), 0:2 - Karłowicz (27), 0:3, 0:4 - Sobolewski (40, 54), 0:5 - Kwiatkowski (57), 1:5 - Gwardiak (63)

* Mamry Giżycko - Mrągowia Mrągowo 0:2 (0:0)

0:1 - Skrzęta (78), 0:2 - Kuśnierz (90)

* Constract Lubawa - Rominta Gołdap 3:3 (3:1)

* Granica Kętrzyn - Jeziorak Iława 3:1 (2:1)

0:1 - Ogrodowski (26), 1:1 - Spirydon (29), 2:1 - Oracz (45), 3:1 - Zawalich (90)

* Mazur Ełk - Olimpia II Elbląg 1:1 (0:0)

1:0 - Niecikowski (69), 1:1 - (90)

* Polonia Iłowo - DKS Dobre Miasto 1:4 (0:3)

0:1 - Chojnowski (13), 0:2 - Hioki (26), 0:3 - Żukowski (34), 1:3 - Kruszyński (58), 1:4 - Radzki (83)

* Olimpia Olsztynek - Znicz Biała Piska 1:1 (0:0)

1:0 - Kowalczyk (66), 1:1 - Giełażyn (90)

* Tęcza Biskupiec - Motor Lubawa 2:2 (0:1)

0:1 - Ewertowski (31), 1:1, 2:1 - Burzyński (48, 59), 2:2 - Nawrocki (90)

Fot. Emil Marecki



PO 20 KOLEJKACH

1. Polonia LW. 45 62:19

2. Znicz 44 48:24

3. Mrągowia 40 45:27

4. Granica 39 41:20

5. Dobre Miasto 37 38:28

6. Rominta 37 35:26

7. Olimpia II 34 33:22

8. Tęcza 33 33:26

9. Mamry 24 32:46

10. Motor 21 22:27

11. Olimpia O. 20 25:38

12. Mazur 18 29:29

13. Jeziorak 18 27:44

14. Constract 16 25:55

16. Polonia Ił. 8 21:57