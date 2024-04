Warmia zrewanżowała się Jeziorakowi

* Warmia Energa Olsztyn - Aqua-Instal Jeziorak Iława 38:31 (17:17)

W pierwszej rundzie Jeziorak niespodziewanie ograł Gwardię Koszalin i Warmię Energę, więc przed sobotnim rewanżem olsztynianie pałali żądzą rewanżu. Mecz wzbudził spore zainteresowanie, bowiem była to konfrontacja drugiego (Warmia) i trzeciego (Jeziorak) zespołu I ligi.

No i gospodarze już po sześciu minutach i rzucie Safiejki odskoczyli na trzy bramki (4:1). Po kwadransie i trafieniu Przysieka Warmia wygrywała już 9:5, ale ostatnie cztery minuty przed przerwą należały do Jezioraka, który ze stanu 12:16 doprowadził do remisu 17:17 (dwa trafienia Jaworskiego oraz po jednym golu Kriegera i Jana Dembowskiego).

Taki przebieg wydarzeń ewidentnie rozdrażnił gospodarzy, bowiem w drugiej połowie nie pozostawili rywalom najmniejszych złudzeń. Co prawda w 36. min wygrywali jedynie 22:20, ale od tego momentu rzucili cztery bramki z rzędu (Reichel 2, Malewski i Adamczyk). W efekcie podopieczni trenera Karola Adamowicza wygrali 17. spotkanie w I lidze i umocnili się na pozycji wicelidera. Do Gwardii olsztyński zespół traci trzy punkty i jak tak dalej pójdzie, to sprawa wygrania ligi rozstrzygnie się w ostatniej kolejce w Koszalinie.

* Gwardia Koszalin - Kodo Jedynka Morąg 36:21 (16:12)

Na Gwardię w tym sezonie nie ma mocnych (przegrała jedynie w Iławie). Tym razem przekonali się o tym zawodnicy z Morąga. Do przerwy Jedynka jeszcze jakoś z liderem walczyła, ale po zmianie stron gospodarze podkręcili tempo spotkania i ostatecznie wygrali różnicą aż 15 trafień.

* Inne wyniki 21. kolejki: Szczypiorniak Olsztyn - KPR Gryfino 25:29 (10:18), Bodega Grudziądz - SMS ZPRP I Kwidzyn 33:37 (16:18), USAR Kwidzyn - Sambor Latocha Agropom Tczew 37:23 (19:12), Sparta Oborniki - Tytani Wejherowo 40:32 (21:20).