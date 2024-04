Bezbramkowy remis w Niepołomicach

* Sandecja Nowy Sącz - Stomil Olsztyn 0:0

STOMIL: Miłosz Garstkiewicz - Filip Wójcik, Filip Szabaciuk, Hubert Sadowski, Lukas Kubań, Karol Żwir - Bartosz Florek (79 Michał Karlikowski), Michal Bezpalec (46 Iwan Brikner), Filip Laskowski, Hubert Krawczun (58 Daniel Pietraszkiewicz) - Piotr Kurbiel (87 Dawid Retlewski).

Mecz w Niepołomicach z wielkim futbolem miał tyle wspólnego, co wyjęta z zamrażalnika kostka lodu z lodami waniliowo-bakaliowymi w polewie z belgijskiej czekolady. Ot, 22 piłkarzy przez ponad 90 minut biegało po boisku, tyle że często bez ładu i składu. Mimo to w 28. min olsztyńscy kibice przez chwilę mogli poczuć w ustach smak ulubionego deseru lodowego, bo po faulu w polu karnym Bartosz Florek ustawił piłkę 11 metrów przed bramką gospodarzy. Wystarczyło tylko ominąć ręce bramkarza i trafić między dwa słupki i poprzeczkę. O ile pierwszy warunek został spełniony, o tyle z drugim nie wyszło, bo piłka przeleciała nie pod, tylko nad poprzeczką. Jeśli po tej sytuacji jakiś zniechęcony kibic opuścił stadion, to... nic nie stracił, bo Sandecja i Stomil do siatki nie trafiły i ostatecznie podzieliły się punktami.

Tylko że ten remis ani jednej, ani drugiej drużyny nie zadowolił.

* 27. kolejka: Olimpia Elbląg - ŁKS II Łódź 1:3 (0:2), Skra Częstochowa - Zagłębie II Lubin 2:1, Kotwica Kołobrzeg - Pogoń Siedlce 2:2 (1:1), Lech II Poznań - Wisła Puławy 0:1 (0:0), Hutnik Kraków - KKS 1925 Kalisz 2:1 (1:1), Olimpia Grudziądz - GKS Jastrzębie (sobota 19); niedziela: Radunia Stężyca - Chojniczanka Chojnice (12:15), Polonia Bytom - Stal Stalowa Wola (17:30).