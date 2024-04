O awans walczą siatkarki... Stomilu

Sekcja siatkówki w Stomilu powstała rok temu, a tworzą ją głównie byłe i aktualne studentki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Siatkarki głównie uczestniczą w Akademickich Mistrzostwach Polski, ale teraz drugi raz z rzędu powalczą o awans do II ligi. W zeszłym roku olsztynianki poległy w pierwszym turnieju barażowym, jednak obecnie olsztynianki teoretycznie będą miały łatwiejszą przeprawę, bo będą gospodyniami turnieju barażowego. Dwa dzisiejsze spotkania odbędą się w hali OSiR przy ulicy Mariańskiej, a weekendowa rywalizacja przeniesie się do hali Urania.

- Stanowimy młody zespół, choć w naszym składzie pojawią się też doświadczone zawodniczki - mówi Aneta Chmielewska, koordynatorka sekcji siatkówki w Stomilu.