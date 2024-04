Udana wyprawa do stolicy

SIATKÓWKA\\\ Gdyby w Warszawie Indykpol AZS w czwartym secie wykorzystał jedną z pięciu piłek meczowych, wróciłby do Olsztyna bogatszy o trzy punkty i pewny miejsca w czołowej ósemce po fazie zasadniczej PlusLigi. Ale zwycięstwo w pięciu setach też ma swoją wartość.

* Projekt Warszawa - Indykpol AZS Olsztyn 2:3 (18:25, 25:18, 23:25, 36:34, 15:17)

MVP: Souza (Indykpol AZS)



Dla gospodarzy był to mecz o pietruszkę, natomiast olsztynianie desperacko walczyli o miejsce w czołowej ósemce, które umożliwi im grę w play-offach. Być może dlatego od pierwszych akcji goście grali tak, jakby walczyli o życie. Po asie Souzy wygrywali 3:1, a potem ich przewaga stopniowo rosła - 5:2 po zepsutym ataku Bołądzia, 9:5 po autowym ataku Averilla, 13:8 po asie Sapińskiego, 14:8 po ataku Souzy. Takiej przewagi podopieczni Javiera Webera nie roztrwonili.

Niestety, w drugim secie role się odwróciły...

Na dodatek w trzeciej partii nadal na boisku dominował Projekt. Warszawianie prowadzili już 21:18, lecz wtedy obudzili się olsztynianie. Do remisu 22:22 z zagrywki doprowadził Janikowski, a decydujący punkt Indykpol AZS zdobył po autowym ataku Szalpuka.

Najwięcej emocji dostarczył czwarty set - początkowo znowu przewagę uzyskał Projekt, ale siatkarze z Olsztyna najpierw odrobili straty, po czym mieli aż pięć piłek meczowych. Niestety, w tym momencie zepsuli większość zagrywek, w efekcie po nieudanym ataku Sapińskiego warszawianie doprowadzili do remisu 2-2 w setach.

W tie-breaku oba zespoły zdobywały punkty seriami - Indykpol AZS prowadził 11:9, po czym stracił trzy oczka z rzędu. Jednak w końcówce górą była ekipa Webera, bo trzecią piłkę meczową bezpośrednio z zagrywki wykorzystał Tuaniga!

Tym samym olsztynianie wygrali ważny mecz, chociaż popełnili aż 40 błędów własnych (przy 29 Projektu).

W ostatniej kolejce fazy zasadniczej Indykpol AZS w sobotę podejmie Ślepsk. Jeśli zdobędzie chociaż punkt, zagra w play-offach.



* Inne mecze: Bogdanka LUK Lublin - Asseco Resovia Rzeszów 1:3 (23:25, 23:25, 25:23, 17:25); czwartek: Trefl Gdańsk - Exact Systems Hemarpol Częstochowa (17.30), Barkom Każany Lwów - Enea Czarni Radom (20.30).

30. kolejka: Skra Bełchatów - Barkom Lwów, Czarni Radom - Cuprum Lubin, GKS Katowice - LUK Lublin, Resovia Rzeszów - Trefl Gdańsk, Norwid Częstochowa - Projekt Warszawa, Indykpol AZS Olsztyn - Ślepsk Suwałki, Stal Nysa - Warta Zawiercie, Jastrzębski Węgiel - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

PO 29 KOLEJKACH

1. Jastrzębski 72 77:26

2. Warta 70 78:31

3. Projekt 66 73:32

4. Resovia 58 71:41

5. LUK 52 65:50

6. Trefl* 51 61:46

7. Stal 43 58:59

8. Indykpol AZS 42 56:59

-----------------------------------

9. Skra 39 51:60

10. ZAKSA 39 50:55

11. Barkom* 37 49:58

12. Ślepsk 29 41:67

13. Cuprum 26 40:70

14. Katowice 24 39:72

15. Częstochowa* 24 34:71

16. Czarni* 18 25:71

* mecz mniej