LIDER IV LIGI PONOWNIE JEST Z BIAŁEJ PISKIEJ

* Znicz Biała Piska – Polonia Iłowo 3:0 (2:0)

1:0 – Giełażyn (7), 2:0 – Drażba (15), 3:0 – Giełażyn (50)

Znicz ma najskuteczniejszą ofensywę w IV lidze w postaci Bartosza Giełażyna oraz Pawła Drażby, no i w meczu na szczycie napastnicy z Białej Piskiej mocno dali się rywalom we znaki. Obaj byli motorami napędowymi bardzo zmobilizowanych i odpowiedzialnych taktycznie podopiecznych trenera Przemysława Kołłątaja.

Spotkanie ułożyło się po myśli gospodarzy, którzy już po kwadransie prowadzili 2:0. Najpierw na listę strzelców ze środka pola karnego wpisał się Giełażyn, a w bramkową akcję zamieszany był Drażba, który skupił na sobie uwagę obrońców. Po kilku minutach z pierwszego gola w barwach Znicza cieszył się Drażba, pozyskany zimą z Mamry Giżycko. Asystą odwdzięczył się partner z formacji ataku.

– W ostatnich trzech kolejkach prezentowaliśmy się inaczej – ocenił Daniel Wierzbowski, trener Polonii. – Znaliśmy wagę meczu, ale nie stworzyliśmy sobie sytuacji, do których tak łatwo dochodziliśmy w poprzednich występach.

Ambitnie walczący o każdy fragment boiska gospodarze udanie zneutralizowali atuty niedawnego lidera, który przyjechał do Białej Piskiej z bilansem 15 zdobytych goli w trzech meczach rundy wiosennej. Polonia długo miała problem z oddaniem celnego uderzenia w światło bramki rywali, a jeśli Dominik Kąkolewski, strzegący bramki Znicza, musiał interweniować, to robił to bardzo pewnie.

Znicz rozstrzygnął mecz na początku drugiej połowy, gdy po raz drugi na listę strzelców wpisał się Giełażyn, finalizując najładniejszą akcję spotkania. Gola wypracowali kolejno Drażba, odbierając piłkę obrońcy w środku pola, Krystian Krzyś, który popisał się bardzo dobrym podaniem w boczny sektor boiska, oraz Nazar Malinowskiy. Skrzydłowy Znicza mimo asysty dwóch zawodników Polonii zdołał dośrodkować wprost na głowę „Gieły”, który wiosną zanotował już siódmą bramkę i zrównał się w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców z prowadzącym w zestawieniu Cezarym Sobolewskim z Polonii.

– Gratuluję mojemu zespołowi wyniku, gry w obronie i skuteczności – powiedział Przemysław Kołłątaj, trener Znicza. – Mecz z Polonią był dobrym podsumowaniem pracy wykonanej w poprzednim tygodniu. Zrealizowaliśmy nakreślony plan. Chcieliśmy wyeliminować boki rywali i to nam się udało. Z przodu byliśmy skuteczni, na czym też mi bardzo zależało. Przed nami jest jeszcze trochę ligi, więc dalej musimy ciężko pracować i być skoncentrowani

– Nie zwieszamy głów. Od następnego spotkania będziemy chcieli gonić lidera i mamy nadzieję, że do końca sezonu jeszcze to się uda – dodał Daniel Wierzbowski.

Przed Zniczem i Polonią nie tylko zacięta walka o awans, ale także kolejny bezpośredni pojedynek w ćwierćfinale Wojewódzkiego Pucharu Polski.

Coraz ciekawiej robi się także w strefie zespołów walczących o utrzymanie. Straty z rundy jesiennej pod wodzą grającego trenera Wojciecha Figurskiego odrabia skutecznie Constract Lubawa. W 19. kolejce beniaminek wygrał 5:2 z Jeziorakiem Iława, a dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Daniel Madej, były zawodnik i trener iławskiej drużyny, który zimą wzmocnił rywala zza miedzy.

Dopiero z trzeciej wygranej w sezonie cieszyli się gracze rezerw Stomilu Olsztyn, którzy pokonali 4:0 Mamry Giżycko. Hat-trickiem popisał się Japończyk Tatsuya Taguchi. Pierwszy punkt na wiosnę zapisali na swoim koncie gracze Polonii Iłowo, remisując 1:1 na wyjeździe z Motorem Lubawa po golu Aleksandra Kruszyńskiego w doliczonym czasie.

* Rominta Gołdap – Olimpia Olsztynek 1:1 (1:1)

0:1 – Zdrada (5), 1:1 – Słowicki (45)

* Olimpia II Elbląg – Granica Kętrzyn 2:2 (1:1)

1:0 – Joźwicki (18), 1:1 – Spirydon (31), 2:1 – Dziurdzia (61), 2:2 – Zawalich (87)

* DKS Dobre Miasto – Mazur Ełk 2:1 (1:1)

1:0 – Hioki (5), 1:1 – Kisiel (7), 2:1 – Lullies (80)

* Mrągowia Mrągowo – Tęcza Biskupiec 1:1 (1:0)

1:0 – Skrzęta (15), 1:1 – Sirojć (52)

* Constract Lubawa – Jeziorak Iława 5:2 (1:1)

1:0 – Madej (45), 1:1 – Kolcz (45), 2:1 – Górski (46), 3:1 – Madej (53), 3:2 – Klimek (65) , 4:2, 5:2 – Banach (75, 85)

* Motor Lubawa – Polonia Iłowo 1:1 (0:0)

1:0 – B. Sobótka (83), 1:1 – Kruszyński (90)

* Stomil II Olsztyn – Mamry Giżycko 4:0 (2:0)

1:0, 2:0 – Taguchi (22, 34), 3:0 – Krztoń (64), 4:0 – Taguchi (72)



PO 19 KOLEJKACH

1. Znicz 43 47:23

2. Polonia LW. 42 57:18

3. Mrągowia 37 43:27

4. Granica 36 38:19

5. Rominta 36 32:23

6. DKS 34 34:27

7. Olimpia II 33 32:21

8. Tęcza 32 31:24

9. Mamry 24 32:44

10. Motor 20 20:25

11. Olimpia O. 19 24:37

12. Jeziorak 18 26:41

13. Mazur 17 28:28

14. Constract 15 29:57

15. Stomil II 11 24:50

16. Polonia Ił. 8 20:53