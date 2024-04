Maciej - samograj z Olsztyna

PIŁKA NOŻNA\\\ Tydzień temu w grupie 1 okręgówki w derbach Olsztyna cztery gole dla Naki zdobył Maciej Samoraj, którego natychmiast nazwano Samo(g)rajem. No i jest coś na rzeczy, bo młody gracz Naki w sobotę znowu trzy razy trafił do siatki!

W Szczytnie rozegrano pierwszy mecz na nowym Stadionie Miejskim. Oprócz piłkarzy miejscowej Gwardii stadion przetestowali goście z Sępopola, którzy dzielnie walczyli, chociaż z góry byli skazani na pożarcie. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem, jednak tuż po przerwie gospodarze przeprowadzili akcję, która - jak się okazało - zadecydowała o końcowym wyniku. Sytuacja Łyny pogorszyła się w 60. min, bo wtedy jeden z jej piłkarzy został ukarany czerwoną kartką,

Przegrała także Victoria, która miała nadzieję na przedłużenie wiosennej passy. Nic z tego nie wyszło, bo w Stawigudzie ekipa z Bartoszyc przegrała 1:3.

Kolejne punkty zdobył natomiast beniaminek z Górowa Iławeckiego, który tym razem pokonał Vęgorię. Z innych wyników godny uwagi jest remis Pisy w Olecku, dzięki czemu jej przewaga nad Orlętami zmalała do jednego punktu. Inna sprawa, że wicelider też miał pod górkę, bo w Reszlu jedynie wymęczył 1:0 z Jezioranami.

* Gwardia Szczytno - Łyna Sępopol 1:0 (0:0)

1:0 - Wnuk (48); czerwona kartka: Grodkowski (60 Łyna)

* Cresovia Górowo Ił. - Vęgoria Węgorzewo 2:0 (1:0)

1:0 - Zakrzewski (34), 2:0 - Szkoda (76)

* GKS Stawiguda - Victoria Bartoszyce 3:1 (1:0)

1:0 - Ratajczak (40), 2:0 - Piórkowski (79), 2:1 - Poźniak (81), 3:1 - Piórkowski (86)

* Warmia Olsztyn - MKS Korsze 4:1 (2:0)

1:0 - Laszuk (16), 2:0 - Kapusta (21), 2:1 - Predko (53), 3:1 - Kapusta (64), 4:1 - Stachowski (90+3)

* Naki Olsztyn - Wilczek Wilkowo 3:0 (2:0)

1:0, 2:0, 3:0 - Samoraj (41, 44, 85)

* Błękitni Pasym - Śniardwy Orzysz 4:0 (1:0)

1:0 - Mikulak (17), 2:0 - Nosowicz (71), 3:0 - Tumanowicz (83), 4:0 - P. Malanowski (85)

* Czarni Olecko - Pisa Barczewo 0:0

* Orlęta Reszel - MKS Jeziorany 1:0 (1:0)

1:0 - Romańczuk (10 karny)

GRUPA 1

1. Pisa 46 79:15

2. Orlęta 45 61:28

3. Korsze 35 44:33

4. Stawiguda 33 49:39

5. Cresovia 33 33:24

6. Śniardwy 30 32:30

7. Naki 29 49:41

8. Błękitni 28 42:41

9. Gwardia 26 36:37

10. Czarni 25 39:38

11. Vęgoria 24 41:49

12. Victoria 23 23:28

13. Wilczek 20 31:50

14. Warmia 18 34:48

15. Jeziorany 15 36:71

16. Łyna 6 21:78

W grupie 2 rekordową frekwencję miał mecz w Braniewie, gdzie w derbach regionu Zatoka pokonała dotychczasowego lidera z Pasłęka. Było to czwarte z rzędu zwycięstwo gospodarzy na wiosnę.



* Zatoka Braniewo - Polonia Pasłęk 2:1 (2:1)

1:0 - Kimso (17 k), 1:1 - H. Konczyński (33), 2:1 - Grzyb (44)

To miał być mecz kolejki i taki też był. Jak to bywa w derbach, zawodnikom nie brakowało ambicji, woli walki i determinacji. Warto też zauważyć, że w Braniewie zmierzyły się zespoły, które wiosną zgodnie zaliczyły po trzy zwycięstwa. Z tym że Polonia była podwójnie zmotywowana, bowiem chciała zrewanżować się za jesienną porażkę 1:3 w Pasłęku. No i goście - prowadzeni przez trenera Krzysztofa Machińskiego - rozpoczęli mecz z rozmachem. Byli częściej przy piłce, ale w futbolu liczą się przede wszystkim gole, a pod tym względem lepsza okazała się Zatoka, która w 17. min objęła prowadzenie - Bartłomiej Tyrawski został sfaulowany w polu karnym przez Grzegorza Wiczyńskiego i decyzja arbitra mogła być tylko jedna. Po chwili z 11 metrów do siatki trafił Wojciech Kimso. Niezrażeni takim obrotem sprawy pasłęczanie zaczęli jeszcze mocniej naciskać na defensywę gospodarzy., no i w 33. min Patryk Wieliczko z rzutu wolnego dośrodkował w pole karne, a tam Hubert Konczewski popisał się celną i przede wszystkim skuteczną główką. Jednak tuż przed przerwą Zatoka ponownie wyszła na prowadzenie, ponieważ po indywidualnej akcji na listę strzelców wpisał się Radosław Grzyb.

Po przerwie gra przeważnie toczyła się w środku pola. Było dużo walki, jednak uważnie grały obie formacje defensywne, w efekcie wynik już nie uległ zmianie.

• Iskra Narzym - Start Nidzica 0:4 (0:3)

0:1, 0:2 - Jaroszewski (14, 26), 0:3 - Kleszcz (43), 0:4 - Halicki (50)

• Delfin Rybno - Ossa Biskupiec Pomorski 1:8 (0:2)

0:1, 0:2, 0:3 - Konicz (35, 44, 55), 0:4, 0:5, 0:6 - Wiśniewski (60, 65, 75), 1:6 - Kwaśniewski (77), 1:7 - Plichta) (87), 1:8 - Konicz (90)

• Płomień Turznica - Kormoran Zwierzewo 2:1 (0:0)

0:1 - Gutowski (57), 1:1 - Kuczyński (60), 2:1 - Szymański (72)

• Drwęca Nowe Miasto Lubawskie - Czarni Rudzienice 2:2 (1:0)

1:0 - Ryczkowski (42), 2:0 - Jankowski (52), 2:1 - Kozicki (66), 2:2 - Wrzesiński (70)

• Wałsza Pieniężno - MKS Działdowo 3:3 (3:1)

1:0 - Kurywczak (7), 2:0 - Szczęsny (21), 3:0 - Graczyk (33), 3:1 - Kłosowski (35), 3:2 - Kalisz (56), 3:3 - Graszek (72); czerwona kartka: (56 Szczech, Wałsza)

• Tęcza Miłomłyn - Sokół Ostróda 1:4 (0:0)

0:1 - Styś (47), 0:2 - Gajewski (51), 0:3 - Styś (60), 1:3 - Piekut (84), 1:4 - Tunkiewicz (88)

• Unia Susz - Huragan Morąg (przełożony)

GRUPA 2

1. Sokół 47 54:19

2. Polonia 44 62:24

3. Start 43 69:25

4. Zatoka 41 65:22

5. Ossa 38 62:41

6. Huragan* 37 57:36

7. Czarni 28 45:37

8. Płomień 28 46:47

9. Unia* 27 36:38

10. Drwęca 23 38:42

11. Iskra 22 38:63

12. Wałsza 20 36:55

13. Działdowo 16 29:52

14. Tęcza 11 24:52

15. Kormoran 10 21:56

16. Delfin 0 17:90

* mecz mniej