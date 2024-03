Stomil dołożył do pieca!

* Stomil Olsztyn - Hutnik Kraków 3:0 (2:0)

1:0 - Filip Laskowski (8), 2:0 - Karol Żwir (41), 3:0 - Bartosz Florek (83)

Stomil: Miłosz Garstkiewicz - Michał Karlikowski, Filip Szabaciuk, Hubert Sadowski, Lukáš Kubáň, Karol Żwir - Hubert Krawczun (46 Piotr Kurbiel), Michal Bezpalec (77 Iwan Brikner), Filip Laskowski, Daniel Pietraszkiewicz (59 Łukasz Szramowski) - Bartosz Florek (87 Mateusz Drabiszczak).

Przed pierwszym gwizdkiem sędziego Lukáš Kubáň odebrał pamiątkową koszulkę za rozegranie ponad 100 meczów. Setny występ miał miejsce na ostatnim domowych meczu ze Stalą Stalowa Wola. Pamiątkową koszulkę otrzymał także obecny Andrzej Dawidziuk, trener bramkarz reprezentacji Polski, a w przeszłości piłkarz olsztyńskiego klubu.

Stomil wyszedł na prowadzenie w ósmej minucie. W środku boiska piłkę przejął Filip Laskowski, odegrał do Daniela Pietraszkiewicza, ten z pierwszej piłki zagrał do Bartosza Florka. Napastnik Stomilu podał idealnie w pole karne do Filipa Laskowskiego, a ten w sytuacji sam na sam się nie pomylił. Olsztyński zespół podwyższył prowadzenie w 41. minucie za sprawą Karola Żwira. Kapitan olsztyńskiego zespołu dopadł do piłki w polu karny, uderzył, piłka jeszcze się odbiła i wpadła do bramki rywala.

W 83. minucie wynik ustalił Florek, który wykorzystał super podanie od Kurbiela.



* 26. kolejka, GKS Jastrzębie - Kotwica Kołobrzeg 3:1 (2:0), Wisła Puławy - Olimpia Elbląg 4:0 (1:0), Stal Stalowa Wola - Sandecja Nowy Sącz 2:1 (0:0); sobota: Chojniczanka Chojnice - KKS 1925 Kalisz (14:30 TVP Sport), ŁKS II Łódź - Polonia Bytom (17), Pogoń Siedlce - Lech II Poznań (15), Zagłębie II Lubin - Olimpia Grudziądz (13), Radunia Stężyca - Skra Częstochowa 3:2 (2:1).



II LIGA

1. KKS 44 38:22

2. Pogoń 44 42:33

----------------------------------

3. Kotwica 42 47:35

4. Radunia 40 35:32

5. Stal 39 30:30

6. Chojniczanka 38 32:29

----------------------------------

7. ŁKS II 36 37:33

8. Hutnik 35 34:35

9. Skra 33 31:29

10. Zagłębie II 33 36:34

11. Olimpia E. 33 30:36

12. Lech II 33 29:36

13. Polonia 31 33:36

14. Wisła 30 40:40

----------------------------------

15. Jastrzębie 30 30:34

16. Stomil 28 24:32

17. Sandecja 24 26:39

18. Olimpia G. 23 25:34