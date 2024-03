Bardzo silny policjant z Gołdapi

Mistrzostwa Polski w wyciskaniu sztangi leżąc, martwym ciągu i przysiadzie federacji GPC zorganizowano w Zalesiu. - Wystartowałem w tzw, singel liftach, czyli pojedynczych bojach w wyciskaniu sztangi leżąc oraz martwym ciągu. Uzyskałem odpowiednio 205 i 285 kg - wyjaśnia Karol Prawdzik, policjant z Gołdapi. - W wyciskaniu leżąc udało się pobić rekord Polski służb mundurowych w kat. do 125 kg. Zresztą poprzedni rekord też należał do mnie, bo w ubiegłym roku poradziłem sobie z 200 kilogramami. Tym razem 205 kg dało mi pierwsze miejsce i w rywalizacji służb mundurowych, i w kategorii open.

Natomiast 285 kg w martwym ciągu policjantowi z Gołdapi zapewnił drugą pozycję w open i zwycięstwo w „mundurówce”.

- Poza tym jako członek Reprezentacji Polskiej Policji dołożyłem cegiełkę do dwóch pucharów w klasyfikacji drużynowej w wyciskaniu leżąc i martwym ciągu - dodaje Prawdzik, a my dodamy, że obu przypadkach polscy policjanci okazali się bezkonkurencyjni.

Kilka dni później siłacze przenieśli się do Siedlec, które były gospodarzem mistrzostw Europy w trójboju siłowym federacji XPC. Siedlce są obecnie nieformalną trójbojową stolicą Polski, która co roku przyciąga wielu znakomitych zawodników. Tym razem w mistrzostwach rywalizowało prawie 400 siłaczy z 14 krajów, w efekcie w miejscowych hotelach zabrakło miejsc, bo przyjechało także wielu kibiców, którzy podczas pięciu dni obejrzeli około 50 godzin zmagań zawodników z ciężarami wielkimi i... jeszcze większymi. Były więc krew, pot i łzy...

- W Siedlcach wystartowałem w formule Powerlifting classic RAW, w której nie używa się taśm do przysiadów - opowiada Karol Prawdzik. - Moje wyniki to 230 kg w przysiadzie, 210 w wyciskaniu sztangi leżąc oraz 290 w martwym ciągu.

Warto zauważyć, że ważący zaledwie 113 kg zawodnik z Gołdapi rywalizował w kategorii wagowej do 125 kg! - Wyniki te dały mi drugie miejsca w konkurencji Powerlifting classic RAW i w rywalizacji służb mundurowych - wylicza Prawdzik. - Uzyskałem najwyższy wynik w wyciskaniu sztangi leżąc ze wszystkich startujących w tej formule. Byłem również klasyfikowany w singel lifcie w wyciskaniu sztangi leżąc. Wynik 210 kg pozwolił mi stanąć na podium trzykrotnie!

I tak Prawdzik był pierwszy wśród służb mundurowych w swojej kategorii wagowej, poza tym w „mundurówce” był drugi w rywalizacji wszystkich kategorii wagowych oraz trzeci w open. - Były to bardzo ciężkie dwa tygodnie, ale warto było - przyznaje na koniec Karol Prawdzik, który był jednym z laureatów niedawnego 63. Plebiscytu „Gazety Olsztyńskiej” na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa.

ARTUR DRYHYNYCZ