Sobota z nieobliczalnym Treflem

Olsztyńscy siatkarze po ostatnim pojedynku rozegranym w Lublinie mogą pluć sobie w brodę, bo po fantastycznej grze prowadzili już 2:0 w setach i mieli ogromną okazję na zdobycie trzech punktów w konfrontacji z niewygodnym rywalem. Przede wszystkim jednak byliby już jedną nogą w ćwierćfinale mistrzostw Polski, bo tak wyglądałaby wtedy czołówka tabeli:



PO 27 KOLEJKACH

1. Jastrzębski 69 73:23

2. Projekt 64 69:26

3. Warta 64 72:30

4. Resovia 52 65:40

5. Trefl 48 58:45

6. LUK 47 58:48

7. Indykpol AZS 42 53:51

8. Stal 40 53:54

---------------------------------

9. ZAKSA 39 49:49



Tak się jednak nie stało, bo po dwóch znakomitych setach potem gra „Zielonej Armii” w jednej chwili runęła niczym domek z kart. Gospodarze odwrócili losy meczu i w pięciu setach pokonali olsztynian, którzy musieli zadowolić się tylko jednym punktem. Tym samym trzeci z rzędu awans Indykpolu AZS do fazy play-off stanął pod znakiem zapytania, bowiem jednocześnie punkty zdobyli bezpośredni rywale olsztynian: Stal wygrała 3:1 w Gdańsku, a ZAKSA wyjechała z Warszawy bogatsza o jedno oczko.

Jednak drużyna Javiera Webera nadal wszystkie karty ma we własnych rękach, więc nie musi nerwowo zerkać na rywali z Kędzierzyna-Koźla, Nysy i Bełchatowa. Musi „tylko” wygrywać swoje mecze. Tyle że najbliżsi przeciwnicy ekipy z Warmii i Mazur należą do tych wymagających. Sobotnie starcie z Treflem będzie początkiem ostatecznej batalii o ćwierćfinały.

- W kolejnych meczach musimy pokazać się tak, jak w dwóch pierwszych setach w starciu z Lublinem. Dobrze serwować, a także pokazać potencjał na przestrzeni całego spotkania - powiedział Joshua Tuaniga dla Radia UWM FM.

Rzeczywiście w Derbach Północy zagrywka może przechylić szalę zwycięstwa na olsztyńską stronę, bo przecież podopieczni Webera posiadają trzeci najlepszy serwis w PlusLidze (1,71 asa na set, więcej mają tylko Asseco Resovia Rzeszów i Aluron CMC Warta Zawiercie). Jednak warto pamiętać, że z kolei „Gdańskie Lwy” mają bardzo solidne przyjęcie.



W polu serwisowym szykuję się bardzo ciekawy pojedynek dwóch przyjmujących - Moritz Karlitzek ma na koncie 59 asów, co daje mu drugą pozycję w rankingu zagrywających. Zaraz za nim plasuje się siatkarz Trefla i reprezentant Polski Mikołaj Sawicki, mający tyko dwa punkty mniej.