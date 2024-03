Wielka siatkówka wraca do Starych Jabłonek

Aby przyjrzeć się przygotowaniom do zawodów, Hotel Anders odwiedzili: z ramienia Międzynarodowej Federacji Siatkówki (FIVB) i Volleyball World – Roberto Pitta (Event Operations Department VW) i Raheleh Ahadpour (Beach Volleyball Department FIVB); z ramienia Polskiego Związku Piłki Siatkowej – przedstawiciele Działu Siatkówki Plażowej PZPS Jacek Kasprzyk (zastępca Dyrektora Pionu Szkolenia) oraz Magdalena Jakubczak. W spotkaniu uczestniczyli także Tomasz Dowgiałło i Daniel Błaszkiewicz z Hotelu Anders w Starych Jabłonkach.

Przypomnijmy, iż pierwsza impreza rangi World Tour w Starych Jabłonkach odbyła się w 2004 roku. Przez kolejnych 10 lat kibice mogli cieszyć się wspaniałą grą najlepszych siatkarek i najlepszych siatkarzy na świecie oraz niesamowitą atmosferą, spędzając radosne chwile na plaży Hotelu Anders. Zmagania siatkarskich duetów pod siatką powróciły w 2022 roku, za sprawą cyklu eliminacji do Mistrzostw Polski – Orlen Beach Volley Tour (w 2023 zorganizowano finał Mistrzostw Polski).

– Sprawdziliśmy jak wyglądają przygotowania do turnieju. Chcemy być pewni, że wszystko przebiega zgodnie z planem i organizatorzy będą w 100 proc. gotowi, aby przyjąć zawodników i kibiców pod koniec maja. Miejsce jest wspaniałe i spełnia wszystkie wymogi do przeprowadzenia takiej imprezy. Zbierałem opinie od zawodników, którzy grali tu kiedyś i bardzo lubili tu przebywać – stwierdził Roberto Pitta z Volleyball World.

Jak przyznaje Jacek Kasprzyk z Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Stare Jabłonki to najlepsze miejsce, aby topowa siatkówka plażowa mogła wrócić do Polski. – Wspólnie wiemy, jak organizować takie imprezy. Teraz liczymy przede wszystkim na pogodę i kibiców, którzy są oddani siatkówce.

W kwalifikacjach do turnieju głównego pań i panów będą mogły wziąć udział maksymalnie 64 pary z całego świata. W turnieju głównym zobaczymy po 24 pary żeńskie i męskie. – W puli nagród mamy 175 tysięcy dolarów i mamy wrażenie, że ten turniej będzie bardzo dobrze obsadzony. Są to zawody, które odbędą się kilka tygodni przed igrzyskami olimpijskimi. Pary, które będą potrzebowały jeszcze punktów do rankingu, będą mogły je zdobywać. Już w tej chwili mamy rezerwacje z Chin, Australii. Widać, że chcą aklimatyzować się do warunków panujących w Europie – przyznaje Tomasz Dowgiałło, dyrektor turnieju.

Nierozłącznymi elementami turniejów w Starych Jabłonkach są muzyka i wyśmienita kuchnia. Nie inaczej będzie w tym roku. Organizatorzy zrobią wszystko, aby Stare Jabłonki pozytywnie kojarzyły się zawodnikom i kibicom „plażówki”, a także osobom, które chciałyby aktywnie spędzić czas, dobrze zjeść oraz posłuchać muzyki.

– Stadion Główny pomieści 3000 kibiców. Planujemy także zorganizowanie pikniku rodzinnego, zwłaszcza że w czasie trwania turnieju obchodzimy Dzień Dziecka. Dlatego postaramy się, aby było jeszcze więcej atrakcji dla najmłodszych. W Starych Jabłonkach każdy znajdzie coś dla siebie! – kończy Tomasz Dowgiałło.