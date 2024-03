Słaby, słabszy, Stomil

PIŁKA NOŻNA\\\ Jeśli prawdą jest, że raz do roku to i kij od szczotki potrafi wystrzelić, to i tak jest skuteczniejszy od piłkarzy Stomilu, którzy właśnie w II lidze przegrali trzeci mecz z rzędu.

* Pogoń Siedlce - Stomil Olsztyn 1:0 (0:0)

1:0 - Demianiuk (54); czerwona kartka: Igor Kośmicki (74, Stomil)

STOMIL: Garstkiewicz - Wójcik, Szabaciuk, Waleńcik (14 Sadowski), Kośmicki, Karlikowski - Żwir (80 Krawczun), Laskowski, Szramowski (80 Arai), Florek (63 Retlewski) - Kurbiel



Zapowiadając środowy mecz w Siedlcach napisaliśmy, że Bartosz Tarachulski, szkoleniowiec Stomilu, mógł obiecać: zremisujemy, przegramy albo... przegramy.

Okazało się jednak, że dając olsztynianom 33 procent szans na remis, byliśmy przesadnymi optymistami, bo Duma Warmii przegrała trzeci raz z rzędu, co jej dumy oczywiście nie przynosi.

Walcząca o awans Pogoń była lepsza i mogła wygrać zdecydowanie wyżej (słupek i poprzeczka), natomiast Stomil mógł doprowadzić w 62. min, gdy tuż przed zejściem z boiska w słupek trafił Florek.

Szanse gości na korzystny wynik drastycznie zmalały w 74. min, gdy za drugą żółtą kartkę boisko opuścił Kośmicki.

O przebiegu meczu najlepiej świadczy fakt, że pierwszy rzut rożny Stomil wywalczył dopiero w 82. min.

Jeśli prawdą jest, że raz do roku to i kij od szczotki potrafi wystrzelić, to i tak ma lepszą skuteczność od piłkarzy Stomilu, z których większość na pytanie: co wolisz, radość ze zdobycia bramki czy święta Bożego Narodzenia, odpowie: zdobywanie bramek jest fajne, ale Boże Narodzenie jest częściej...

Efekt jest taki, że olsztynianie umocnili się w strefie spadkowej, co zapewne wzbudziło duże zainteresowanie m.in. w Wikielcu, Białej Piskiej i Łowiczu.

* O godz. 20.15 rozpoczął się mecz GKS Jastrzębie - KKS 1925 Kalisz.