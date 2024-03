W sobotę nad Długim dobiegną do mety

BIEGI\\\ W sobotę nad Jeziorem Długim odbędzie się piąty bieg CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden. Będą to ostatnie w sezonie zawody w ramach tego przełajowego cyklu w Olsztynie. Organizatorzy zapewniają, że będzie zakończenie będzie wyjątkowe.

Biegi CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden są organizowane w formule Grand Prix. Sezon 2023/24 rozpoczął się w październiku, a w ramach jednej edycji odbywa się pięć biegów - zawsze na tej samej 5-kilometrowej trasie nad Jeziorem Długim. Zawodom dla dorosłych towarzyszą krótsze biegi dla dzieci i młodzieży - CITY TRAIL Junior, na dystansach od 200 m do 1 km. Klasyfikacja generalna jest tworzona na podstawie trzech najlepszych wyników. I to właśnie trzy biegi należy ukończyć, by otrzymać medal. Pamiątki będą wręczane podczas sobotniego biegu, a także w dniu oficjalnego zakończenia sezonu, które odbędzie się 26 marca w Fitness Clubie Sylwetka. Tego dnia swoje nagrody odbiorą najszybsze biegaczki i najszybsi biegacze edycji - zarówno w klasyfikacji open, jak i w kategoriach wiekowych. Wśród kobiet triumfatorką została Sviatlana Sanko, która wygrała trzy biegi. Natomiast wśród mężczyzn najskuteczniejszego biegacza sezonu poznamy dopiero w sobotę.

- Medal za trzy biegi - ta zasada wyróżnia nasze wydarzenie - twierdzi Piotr Książkiewicz, współorganizator imprezy. - Takie rozwiązanie ma na celu podkreślenie cykliczności CITY TRAIL, ale przede wszystkim zależy nam na motywowaniu do regularnej aktywności fizycznej.

Okres jesienno-zimowy jest trudny dla biegaczy, część z nich zawiesza treningi na ten czas, a my staramy się przekonywać, że warto biegać o każdej porze roku. Oczywiście czasami warunki bywają bardzo niesprzyjające, ale zdecydowanie częściej odpuszczanie aktywności wynika z braku odpowiedniej motywacji. Nasze biegi pomagają w utrzymaniu jej na wysokim poziomie. I bardzo nas cieszy fakt, że w sobotę rozdamy kilkaset zdecydowanie zasłużonych medali!

Biegi CITY TRAIL charakteryzują się stałym harmonogramem - biuro zawodów zaczyna pracę o godz. 8:30, od g. 9:20 biegają uczestnicy CITY TRAIL Junior, g. 10:45 organizowana jest wspólna rozgrzewka, a o g. 11 startuje bieg główny na 5 km. ​

Internetowe zapisy zakończyły się wczoraj, ale dopisanie do listy startowej będzie jeszcze możliwe w sobotę w biurze zawodów (na polanie w okolicy kładki nad Jeziorem Długim).