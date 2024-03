Porażka goni porażkę

* Stomil Olsztyn - Stal Stalowa Wola 0:1 (0:0)

0:1 - Jakub Banach (83)

STOMIL: Miłosz Garstkiewicz - Filip Wójcik (67 Dawid Retlewski), Filip Szabaciuk, Bartosz Waleńcik, Lukáš Kubáň, Michał Karlikowski (78 Dawid Rezaeian) - Hubert Krawczun, Michal Bezpalec (60 Iwan Brikner), Karol Żwir, Bartosz Florek (78 Daniel Pietraszkiewicz) - Piotr Kurbiel

W obecnych rozgrywkach Stomil miał rozdawać karty, by w kolejnym sezonie o pierwszoligowe już punkty rywalizować m.in. z Wisłą Kraków, Motorem Lublin czy Odrą Opole. Tymczasem okazało się, że Duma Warmii ma w talii jedynie blotki, w efekcie olsztynianie przegrywają mecz za meczem, a do bramki rywali trafiają jedynie od święta. Nie inaczej było w sobotnim pojedynku ze Stalą - ciekawych akcji było tyle, co kot napłakał, więc ponad 1800 kibiców na nadmiar emocji nie mogło narzekać. Wydawało się, że mecz zakończy się podziałem punktów, bo bezzębny w ataku Stomil nie był w stanie sforsować obrony gości, niestety, siedem minut przed końcem Banach zdobył zwycięskiego gola dla Stali.

Tym samym Stomil umocnił się w strefie spadkowej, więc są coraz większe szanse na to, że w przyszłym sezonie - zamiast w I lidze z Wisłą Kraków - na boiskach III ligi będzie rywalizował z Pelikanem Łowicz i Unią Skierniewice.

* 23. kolejka: KKS 1925 Kalisz - ŁKS II Łódź 2:2 (2:1), Polonia Bytom - GKS Jastrzębie 0:0, Sandecja Nowy Sącz - Pogoń Siedlce 2:3 (1:2), Hutnik Kraków - Wisła Puławy 1:1 (0:1), Stomil Olsztyn - Stal Stalowa Wola (16); niedziela: Lech II Poznań - Radunia Stężyca (13), Olimpia Elbląg - Zagłębie II Lubin (14), Kotwica Kołobrzeg - Skra Częstochowa (14:15), Olimpia Grudziądz - Chojniczanka Chojnice (20).