Ajax kontra Aston Villa

W jednym z meczów norweskie Molde FK, które w poprzedniej rundzie wyeliminowało Legię Warszawa, podejmie Club Brugge, zespół Michała Skórasia.

Molde to "spadkowicz" z Ligi Europy, który z polską drużyną wygrał 3:2 i 3:0. Z kolei ekipa z Brugii od początku sezonu rywalizacji w Lidze Konferencji spisuje się bardzo dobrze. Rozegrała 12 spotkań - Skóraś wystąpił w ośmiu i zdobył jednego gola - odnosząc dziewięć zwycięstw, dwukrotnie remisując, a jedynej porażki doznał z duńskim Aarhus w sierpniu.

Spośród innych par najciekawiej zapowiada się dwumecz Ajaksu Amsterdam z Aston Villą. Zespół z Birmingham, którego piłkarzem jest reprezentant Polski Matty Cash i który wygrał grupę z udziałem Legii, to objawienie obecnego sezonu w Anglii. Z dorobkiem 55 punktów plasuje się na czwartej pozycji i ma duże szanse wywalczyć prawo gry w Lidze Mistrzów.

Z kolei Ajax to jedna z bardziej uznanych marek w tej edycji LK, mający w kolekcji dziewięć europejskich trofeów, w tym cztery Puchary Europy, ale w ostatnim czasie przeżywający spory kryzys. W lidze holenderskiej Ajax jest piąty, a w poprzedniej rundzie europejskich pucharów wręcz cudem uniknął wyeliminowania przez norweską drużynę Bodoe/Glimt.

W innych parach, w których mogą pojawić się polscy piłkarze, belgijski Union Saint-Gilloise podejmie Fenerbahce Stambuł Sebastiana Szymańskiego, Sturm Graz Szymona Włodarczyka - grupowy rywal Rakowa Częstochowa w Lidze Europy - powalczy z francuskim Lille OSC (sędzią będzie Bartosz Frankowski), a Dinamo Zagrzeb spotka się z PAOK Saloniki, którego barwy reprezentuje Tomasz Kędziora.

W 1/8 finału wystąpią drużyny, które zajęły pierwsze miejsca w swoich grupach LK, oraz zwycięzcy dwumeczów barażowych pomiędzy ekipami z drugich pozycji i "spadkowiczami" z Ligi Europy.

Finał obecnej edycji LK zaplanowano na 29 maja w Atenach.

MECZE 1/8 FINAŁU

* Ajax Amsterdam - Aston Villa (g. 18.45)

* Molde FK - Club Brugge (18.45)

* Olympiakos Pireus - Maccabi Tel Awiw (18.45)

* Sturm Graz - Lille (18.45 Viaplay)

* Union Saint-Gilloise - Fenerbahce Stambuł (21)

* Dinamo Zagrzeb - PAOK Saloniki (21)

* Maccabi Hajfa - Fiorentina (21)

* Servette Genewa - Viktoria Pilzno (21)