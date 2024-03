Czarny scenariusz dla Czarnych

W poprzedniej kolejce siatkarzom Indykpolu AZS nie udało się odnieść czwartego zwycięstwa z rzędu. Zawodnicy prowadzeni przez Javiera Webera na wyjeździe ulegli 2:3 GKS Katowic. Tym samym do Olsztyna wrócili tylko z jednym oczkiem, zajmując ósme, ostatnie, miejsce premiowane awansem do fazy play-off.

- Ciężko nazwać wypadkiem przy pracy przegranie aż trzech setów w Katowicach. Moglibyśmy tak mówić w sytuacji, gdybyśmy stracili tylko jednego seta. Rywale zagrali o wiele lepiej niż my, ponieważ zaprezentowaliśmy się sporo poniżej oczekiwań. Nie tego się spodziewaliśmy - przyznaje Marcin Mierzejewski, asystent trenera Indykpolu AZS. - Cały czas walczymy o play-off, więc takie mecze jak z Katowicami, a później z Radomiem, Lwowem czy Lubinem zawsze będą spotkaniami „za sześć punktów”.

Ekipa ze stolicy Warmii i Mazur wciąż ma szansę na awans do fazy play-off. Dzisiaj olsztynianie zmierzą się w Uranii z Czarnymi Radom. Zawodnicy prowadzeni przez Waldo Kantora zajmują ostatnie miejsce w ligowej tabeli. Radomianie wciąż jednak wierzą w utrzymanie w PlusLidze – w ostatniej kolejce pokonali 3:1 Stal Nysę.

Ciekawie zapowiadają się dwie indywidualne rywalizacje: Alan Souza kontra Nikola Meljanac w ataku (412 punktów Alana i 343 „oczek” Meljanaca) oraz Kuba Hawryluk vs. Maciej Nowowsiak na pozycji libero (45,3 procent pozytywnego przyjęcia libero Indykpolu AZS kontra 42,7 procenta pozytywnego przyjęcia jego vis a vis w ekipie z Radomia). Trzon Czarnych stanowią także: Michał Ostrowski, Wiktor Rajsner i znany w Olsztynie Rafał Buszek.

Lepszym bilansem bezpośrednich spotkań w historii rozgrywek pod egidą PLS mogą pochwalić się olsztynianie (13:10). W pierwszej rundzie lepsi okazali się siatkarze Indykpolu AZS, zwyciężając 3:0 – statuetkę MVP otrzymał wówczas Szymon Jakubiszak

Początek dzisiejszego meczu o godz. 18:20. Ostatnie bilety do nabycia są na bilety.indykpolazs.pl.

* 24. kolejka, wtorek: Cuprum Lubin - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (15.45), Indykpol AZS Olsztyn - Czarni Radom (18.20), Stal Nysa - Barkom Lwów (21); środa: Norwid Częstochowa - GKS Katowice (15.45), Trefl Gdańsk - Aluron CMC Warta Zawiercie (18.20), Skra Bełchatów - Asseco Resovia Rzeszów (21); czwartek: Jastrzębski Węgiel - LUK Lublin (15.45), Ślepsk Suwałki - Projekt Warszawa (18.20).



PO 23 KOLEJKACH

1. Jastrzębski 60 62:18

2. Warta 57 62:22

3. Projekt* 53 57:19

4. Resovia 44 55:35

5. Trefl 42 49:36

6. LUK 41 52:41

7. ZAKSA 35 43:40

8. Indykpol AZS 35 45:44

--------------------------------

9. Skra 33 44:46

10. Stal 32 43:48

11. Barkom 27 38:51

12. Ślepsk** 22 30:55

13. Norwid 21 29:57

14. Katowice 20 31:55

15. Cuprum 18 29:57

16. Czarni 12 17:62

* mecz mniej ** mecz więcej