Dwa zwycięstwa i jedna porażka

* Warmia Energa Olsztyn - PGE KPR Gryfino 38:23 (20:10)

Bramki dla Warmii: Kryński 12, Adamczyk 6, Zemełka 5, Malewski 4, Reichel 3, Safiejko 2, Skiba 2, Sikorski 2, Prusko 1, Drobik 1

Warmia odniosła pierwsze ligowe zwycięstwo w nowej Uranii. Organizatorzy tym razem stanęli na wysokości zadania i udostępnili całą trybunę, dzięki czemu mecz obejrzało 400 kibiców.

- Trudno ocenić takie spotkanie, które wygraliśmy wysoko, bo różnicą piętnastu bramek - przyznał trener Karol Adamowicz. - Inna sprawa, że powinniśmy tych bramek zdobyć więcej, bo zawodziła skuteczność w prostych sytuacjach sam na sam z bramkarzem. Jesteśmy zadowoleni, że wygraliśmy bez żadnych nerwów, ale nad skutecznością musimy pracować.

Warmia Energa zajmuje drugie miejsce i traci sześć punktów do lidera z Koszalina, ale rozegrała jedno spotkanie mniej.

* Szczypiorniak Olsztyn - Gwardia Koszalin 21:47 (10:21)

Bramki dla Szczypiorniaka: Kamiński 1, Bartczak 1, Ziejewski 2, Domagalski 2, Strączek 3, Szmidt 3, Grabowski 1, Ostrówka 9

Szesnastej porażki w tym sezonie doznała drużyna z Olsztyna. Inna sprawa, że akurat w tym mecz nikt nie spodziewał się innego wyniku, bo przecież rywalem Szczypiorniaka był zdecydowany lider I ligi. W tym roku Gwardia już po raz drugi odniosła zwycięstwo w stolicy Warmii i Mazur, bo wcześniej poradziła sobie z Warmią.

* Tytani Wejherowo - Aqua-Instal Jeziorak 34:36 (19:16)

Bramki dla Jezioraka: Malinski 6, Jan Dembowski 3, Jaworski 5, Klinger 7, Krieger 1, Svanberg 1, Kondracki 4, Cichocki 5

Po 15 minutach gospodarze prowadzili 12:6, iławianie się jednak nie poddali, tylko ambitnie starali się odrabiać straty (16:14, 17:15). Ostatecznie do przerwy przegrywali trzema trafieniami, ale wystarczyło dziewięć minut drugiej połowy, by Jeziorak odrobił straty (23:23 po rzucie Klingera). Od tego momentu trwał zacięty bój, ale z lekką przewagą Tytanów - 29:27 w 48. min. Wtedy to iławianie zdobyli trzy bramki z rzędu (Jaworski 2 i Klinger) i objęli prowadzenie. Dwie minuty przed końcem był remis 33:33, ale ostatnie sekundy należały do gości, których zwycięstwo przypieczętowały rzuty Malinskiego i dwa Cichockiego.

* Inne wyniki: Sparta Oborniki - Sambor Latocha Agropom Tczew 30:32 (15:13), Bodega Grudziądz - Abramczyk AZS UKW Bydgoszcz 32:26 (19:11), Jedynka KODO Morąg - SMS ZPRP I Kwidzyn (26 marca)