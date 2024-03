Nieudana wyprawa do Łodzi

PIŁKA NOŻNA\\\ W 22. kolejce II ligi Stomil miał zdobyć w Łodzi punkt lub punkty, by opuścić strefę spadkową. Niestety, w drugiej połowie meczu z rezerwami ŁKS do siatki trafiali jedynie rywale, w efekcie olsztynianie do domu wrócili na tarczy.