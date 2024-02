Pucharowy sukces Dekorglassu

* SPG Felbermayr Wels – Dekorglass Działdowo 1:3

Andreas Levenko – Jakub Dyjas 3:1 (14:12, 11:9, 8:11, 11:5), Maciej Kołodziejczyk – Jonathan Groth 0:3 (8:11, 5:11, 9:11), Jiri Martinko – Konishi Kaii 1:3 (6:11, 11:8, 12:14, 9:11), Andreas Levenko – Jonathan Groth 1:3 (11:9, 9:11, 8:11, 8:11)

Zespół trenera Michała Dziubańskiego do zwycięstwa nad liderem austriackiej Bundesligi poprowadził Jonathan Groth. Duńczyk zdobył dwa punkty, a trzeci dołożył Kai Konishi. Japończyk, który w przeszłości dotarł do ćwierćfinału mistrzostw świata w grze pojedynczej, pokonał Czecha Jiriego Martinko, który w austriackiej Bundeslidze legitymuje się bilansem 10 zwycięstw i 2 porażek.

W drugiej parze półfinałowej Pucharu Europy ETTU Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki zmierzy się z AS Pontoise Cergy (triumfator tych rozgrywek w sezonie 2020/2021).