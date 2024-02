Warmia wciąż za Gwardią

Olsztynianie do przerwy remisowali z przedostatnim zespołem tabeli, ale potem wzięli się do roboty i ostatecznie wygrali różnicą pięciu trafień.

- Cieszymy się ze zwycięstwa, bo był to trudny mecz dla nas - przyznał trener Karol Adamowicz. - Graliśmy falami, były momenty, że odskakiwaliśmy rywalowi na 5-6 trafień, gospodarze niwelowali straty, a potem my znowu rzucaliśmy więcej bramek. W końcówce wynik zbliżał się do remisu, lecz nasze doświadczenie i ważne trafienie w pewnym momencie spowodowały, że udało się nam utrzymać prowadzenie.

Olsztynianie cały czas zajmują drugie miejsce z sześciopunktową stratą do Gwardii, ale mają jeden mecz zaległy. Na trzeciej pozycji znajduje się Aqua-Instal Jeziorak Iława, który w derbowym meczu pokonał Jedynkę Kodo Morąg.

Od początku prowadzili gospodarze - w pewnym momencie Jeziorak miał nawet sześciobramkową przewagę, ale goście nie dawali za wygraną i przegrali różnicą tylko dwóch trafień.

Natomiast Szczypiorniak w Uranii do przerwy solidnie prezentował się w starciu z Spartą Oborniki. Nikt nie spodziewał się wygranej młodego zespołu z Olsztyna, ale strata tylko trzech bramek dawała nadzieję, że tym razem nie będzie pogromu. Niestety, po przerwie wszystko wróciło do smutnej normy.

* Aqua-Instal Jeziorak Iława - Jedynka Kodo Morąg 35:33 (19:14)

Bramki dla Jezioraka: Maliński 6, Jaworki 2, Klinger 4, Krieger 2, Svanberg 2, Kondracki 6, Cichocki 12, P. Dembowski 1; dla Jedynki: Jastrzębski 4, Kozłowski 1, Golks 14, Frydrychowicz 1, Deptuła 1, Rogala 1, Gierszewski 2, Daćko 4, Jasowicz 2, Dzieniszewski 3

* Szczypiorniak Olsztyn - Sparta Oborniki 18:33 (10:13)

Bramki dla Szczypiorniaka: Kamiński 1, Domagalski 7, Waśkiewicz 2, Strączek 2, Zasępa 1, Grabowski 1, Wicinek 2, Ostrówka 2

* Usar Kwidzyn - Warmia Energa Olsztyn 28:33 (16:16)

Bramki dla Warmii: Safiejko 3, Adamczyk 6, Drobik 1, Przysiek 1, Sikorski 3, Zemełka 5, Kryński 8, Dzido 1, Malewski 5