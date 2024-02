Krótko o futbolu

EKSTRAKLASA\\\ Prowadząca w tabeli Jagiellonia Białystok w ostatniej chwili uratowała punkt z Ruchem Chorzów, a w meczu trzeciego Lecha Poznań ze Śląskiem Wrocław ponad 32 tysiące kibiców nie obejrzało goli. Po 22. kolejce ekstraklasy tłok w czołówce będzie jeszcze większy.

Jagiellonia przegrywała z walczącym o utrzymanie śląskim beniaminkiem od 41. minuty i efektownego trafienia Daniela Szczepana. Gdy wydawało się, że niedawna "twierdza Białystok" zostanie zdobyta po raz drugi z rzędu - przy tygodniem wygrał tam Lech - praktycznie w ostatniej akcji spotkania, po rzucie rożnym i wybiciu piłki przez gości, z narożnika pola karnego nie do obrony uderzył Hiszpan Jesus Imaz i wyrównał na 1:1. "Niebiescy" byli blisko pierwszej wygranej od 27 lipca, ale w Białymstoku do szczęścia zabrakło sekund... - Najlepszym podsumowaniem meczu była cisza w naszej szatni. Myślę, że wiele zespołów dałoby się pokroić, żeby tutaj zdobyć punkt, a nas ten punkt kompletnie nie zadowala. Wierzę, że grając tak dalej będziemy punktować i utrzymamy się w ekstraklasie - powiedział trener Ruchu Janusz Niedźwiedź.

Ósmy w sezonie gol Imaza zapewnił "Jadze" nie tylko punkt, ale też - jak się okazało dwie godziny później - dalsze prowadzenie w tabeli. Śląsk zremisował w Poznaniu z Lechem 0:0 i drużyny z Białegostoku oraz Wrocławia wciąż mają tyle samo punktów - po 42. Śląsk na wiosnę nie strzelił jeszcze bramki, ale wywalczył pierwszy punkt. Inaczej "Kolejorz", który po dwóch zwycięstwach tym razem nie sięgnął po pełną pulę.

* Jagiellonia Białystok - Ruch Chorzów 1:1 (Imaz 90 - Szczepan 41)

* Lech Poznań - Śląsk Wrocław 0:0

* Piast Gliwice - Cracovia 0:0

* Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź 4:2 (Kurzawa 13, Gorgon 63, 70, Grosicki 82 - Ramírez 47, Młynarczyk 85)

* Puszcza Niepołomice - Zagłębie Lubin 2:2 (Jakuba 8, Zapolnik 63 - Ławniczak 31, Kurminowski 40)

* Stal Mielec - Raków Częstochowa 0:0

* Widzew Łódź - Górnik Zabrze 3:1 (Klimek 30, Ibiza 34, Diliberto 90 - Janicki 51)

* Korona Kielce - Legia Warszawa 3:3 (1:2)

* Warta Poznań - Radomiak Radom (poniedziałek, g. 19)

PO 22 KOLEJKACH

1. Jagiellonia 42 50:31

2. Śląsk 42 31:17

3. Lech 40 36:26

4. Pogoń 39 43:25

5. Legia 37 34:27

6. Raków* 36 39:25

7. Górnik 32 29:26

8. Stal* 29 28:30

9. Widzew 28 28:31

10. Zagłębie 27 25:36

11. Cracovia 26 29:29

12. Piast* 25 20:20

13. Radomiak* 24 24:33

14. Warta* 23 22:27

15. Korona* 22 25:28

-----------------------------------

16. Puszcza* 22 28:39

17. Ruch 15 23:36

18. ŁKS* 10 16:44

* mecz mniej





I LIGA\\\ Po 21. kolejce wielki smutek w Krakowie, bo marząca o awansie Wisła w obecności ponad 16 tysięcy kibiców na swoim stadionie przegrała z marzącym o awansie GKS Tychy.

* Wyniki: Podbeskidzie Bielsko-Biała - Odra Opole 1:2 (0:1), Znicz Pruszków - Lechia Gdańsk 0:2 (0:1), Wisła Płock - GKS Katowice 2:1 (1:1), Motor Lublin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:0 (0:0), Miedź Legnica - Polonia Warszawa 2:1 (0:1), Arka Gdynia - Stal Rzeszów 5:1 (2:1), Wisła Kraków - GKS Tychy 0:1 (0:1), Resovia - Zagłębie Sosnowiec 1:0 (1:0), Chrobry Głogów - Górnik Łęczna (poniedziałek, g. 18).

PO 21 KOLEJKACH

1. Arka 40 36:21

2. Tychy 40 28:22

-----------------------------------

3. Lechia 38 31:18

4. Motor* 35 27:24

5. Wisła K. 34 40:24

6. Odra 34 24:20

-----------------------------------

7. Wisła P. 33 30:28

8. Miedź* 32 30:20

9. Górnik* 31 20:18

10. Bruk-Bet 28 34:28

11. Katowice* 27 29:24

12. Znicz 26 16:24

13. Stal 23 28:36

14. Chrobry* 22 20:33

15. Resovia 22 22:36

-----------------------------------

16. Polonia 19 25:33

17. Podbeskidzie* 17 16:29

18. Zagłębie 11 14:32

* mecz mniej



SPARINGI\\\ Concordia Elbląg na zakończenie okresu przygotowawczego do rundy wiosennej III ligi przegrała na wyjeździe z Bałtykiem.

* Bałtyk Gdynia — Concordia Elbląg 3:0 (2:0)

1:0 - Jankowski (5), 2:0 - Pikiel (19), 3:0 - Rychłowski (53)

CONCORDIA: Manikowski - Daniecki, Staniak, Jakubowski, Szpucha, Susak, Nowicki, Danowski, Sionkowski, Makarski, Noworyta, grali jeszcze: Jasieniecki, Rękawek, Kaczorowski, Van Leperen, Bartosiński, Maćkowski, Maciąg

Siódmym spotkaniem kontrolnym piłkarze Concordii zakończyli okres przygotowawczy. Elblążanie tym razem nie zagrali w najsilniejszym składzie, bo z powodu urazów nie wystąpili: Radosław Bukacki, Joao Augusto i Szymon Drewek. Natomiast wśród tych, którzy wystąpili pierwszy raz, był Ukrainiec Petro Susak (Dąb Dąbrowa Białostocka). Mecz rozegrany został na sztucznej nawierzchni Narodowego Stadionu Rugby w Gdyni. Początek był fatalny dla gości, bo już po 20 minutach Bałtyk wygrywał 2:0. Trzy minuty później blisko zdobycia kontaktowego gola był Mikołaj Staniak, ale w świetnym stylu jego strzał obronił bramkarz. Kwadrans później doskonałej sytuacji nie wykorzystał Łukasz Makarski, który przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem. Początek drugiej połowy meczu znów należał do gdynian, bo w 53. minucie Szymon Rychłowski podwyższył na 3:0. Od tego momentu elblążanie przeszli do bardziej zdecydowanych ataków, osiągnęli nawet przewagę, mieli sytuacje do poprawienia wyniku, ale szwankowała skuteczność.

W niedzielę o godz. 13 w meczu o ligowe punkty Concordia zagra na wyjeździe z Jagiellonią II Białystok.

* Inne wyniki: DKS Dobre Miasto - GKS Wikielec 0:2 (Sobociński 5, Kordykiewicz 6), Sokół Ostróda - Warmia Olsztyn 3:0 (gole: Styś, Chmielewski, Gajewski), MKS Korsze - Łyna Sępopol 7:2, Mazur Ełk - Wigry Suwałki 0:8, Mrągowia - Orzeł Kolno 3:1, Motor Lubawa - Polonia Lidzbark Warmiński 2:1, Znicz Biała Piska - Wissa Szczuczyn 2:0 (gole: Świderski, Drażba), Tęcza Biskupiec - Granica Kętrzyn 2:2, Warmia Grajewo - Rominta Gołdap 2:1, Mamry Giżycko - KS Grabówka 0:0, Zatoka Braniewo - Błękitni Stare Pole 1:1, MKS Jeziorany - Olimpia Olsztynek 1:6, Jeziorak Iława - Start Nidzica 1:3, Sparta Brodnica - Polonia Iłowo 1:0, Orlęta Reszel - Orzeł Czerwonka 1:2, Cresovia Górowo Iławeckie - Wałsza Pieniężno 2:2, Wilczek Wilkowo - Vęgoria Węgorzewo 4:1, Błękitni Pasym - Wałpusza 07 Jesionowiec 11:5, Czarni Olecko - Verta Suwałki 6:0, Orzeł Janowiec Kościelny - Gwardia Szczytno 7:1, Victoria Bartoszyce - KS Wojciechy 6:1, Olimpia II Elbląg - Huragan Morąg 4:2, Drwęca Nowe Miasto Lubawskie - PFT Drewneks Sampława 8:0, Iskra Narzym - Wkra Bieżuń 2:5, MKS Działdowo - Omulew Wielbark 9:2.

dryh, JK, EM