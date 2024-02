Trwa siatkarski "wyścig zbrojeń"

- Jak ocenia pan powrót siatkarzy Indykpolu AZS do wyremontowanej Uranii? Spodziewał się pan tak wysokiej frekwencji?

- Spodziewaliśmy się wielu kibiców na meczach z Jastrzębskim Węglem lub Resovią Rzeszów, tymczasem okazało się, że słabsi rywale także przyciągnęli do Uranii kibiców. Na hitowe pojedynki bilety rozchodziły się w kilka godzin, ale na Nysę lub Warszawę też udało się nam sprzedać ponad 80 procent wejściówek. Na pewno bijemy ligowe rekordy jeśli chodzi o zapełnienie trybun, bo pod tym względem lepsze może być chyba tylko Zawiercie.

- Na pewno bijecie też olsztyńskie rekordy, ponieważ do tej pory - nawet w czasach największych sukcesów - w stolicy regionu nie było hali, w której mecz siatkarzy mogły obejrzeć ponad cztery tysiące widzów!

- Pewnie tak jest, ale wpływ na znakomitą frekwencję na pewno miała też nasza ostatnia dobra gra (trzy zwycięstwa z rzędu i komplet punktów - red.) oraz klasa rywali. Dlatego bardzo się cieszę, że w grudniu udało się oddać do użytku zmodernizowaną Uranię. Bez wątpienia jest to zasługa władz Olsztyna i Urzędu Marszałkowskiego, które najpierw zdobyły niezbędne fundusze, a potem stanęły na głowie, by inwestycja została ukończona w terminie. A warto pamiętać, iż było wielu niedowiarków, którzy twierdzili, że to się nie może udać! Jesteśmy za to bardzo wdzięczni, tym bardziej że od lat nasza współpraca z prezydentem Olsztyna i marszałkiem województwa układa się znakomicie. Przypomnę, że co roku możemy też liczyć na ich finansową pomoc. A wysoka frekwencja na meczach Indykpolu AZS pokazuje, jak w Olsztynie i w całym kraju siatkówka jest popularna, z czego bardzo się cieszę.



Cała rozmowa w piątkowej Gazecie Olsztyńskiej

PO 22 KOLEJKACH

1. Jastrzębski 57 59:17

2. Warta 54 59:22

3. Projekt 53 57:19

4. Resovia 44 54:32

5. LUK 41 52:38

6. Trefl 39 46:35

7. Indykpol AZS 34 43:41

8. Skra 32 42:43

--------------------------------

9. Stal 32 42:45

10. ZAKSA* 29 37:39

11. Barkom* 25 34:46

12. Ślepsk 20 26:50

13. Katowice 18 28:53

14. Częstochowa* 18 26:53

15. Cuprum* 17 26:51

16. Czarni 9 14:61

* mecz zaległy