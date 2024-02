Anioły jednak są na świecie

Wielokrotna mistrzyni UFC odwiedziła podopiecznych giżyckiego Domu Dziecka "Jaś, Małgosia, Wojtek" i wraz z pochodzącym z tego miasta dziennikarzem Adrianem Mielnikiem przekazała młodym podopiecznym wyjątkowe prezenty. Były to wyprawki szkolne oraz vouchery na wyjazd wszystkich dzieci do słynącego ze sportowego charakteru Hotelu Arłamów.

Spotkanie było dla dzieci nie tylko okazją do wysłuchania inspirujących historii ze sportowych aren, ale także do podzielenia się emocjami, doświadczeniami i wiarą w to, że warto marzyć. Nie zabrakło także zabawy w formie krótkiej sesji treningowej. Dzieci chętnie opowiadały o swoich codziennych aktywnościach, ulubionych rozrywkach i... marzeniach.

– Cieszę się z tej wizyty, bo mogłam podzielić się z dziećmi opowieścią o swojej karierze i o tym, jak realizowałam kolejne sportowe cele i spełniałam kolejne marzenia - przyznała Joanna Jędrzejczyk. - Uśmiech dzieci zawsze jest dla mnie największą nagrodą, a poza tym każdy taki wyjazd jest dla mnie niczym zastrzyk energii.

Wszystkie dzieci z „Jasia, Małgosi oraz Wojtka” wyjadą na tygodniowe wakacje do Hotelu Arłamów - pieniądze na ten cel uzbierał Adrian Mielnik podczas charytatywnej aukcji, na której zlicytowano m.in. koszulkę z autografami siatkarskiej reprezentacji Polski i piłkę z podpisem Roberta Lewandowskiego.

– Najważniejsze jednak w tym spotkaniu nie były prezenty, a czas poświęcony dzieciom i mnóstwo ciekawych historii, które na pewno zapamiętają na zawsze – powiedziała Bernadetta Wojtuń, dyrektorka Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Domu dla Dzieci „Jaś Małgosia Wojtek” w Giżycku.

Prezenty nie były najważniejsze, ale radość wśród obdarowanych i tak była ogromna, bo poza wakacjami w Hotelu Arłamów dzieci otrzymały konsolę do gier, upominki, owoce oraz oczywiście zdjęcia z autografami mistrzyni MMA.

– Anioły istnieją i dzisiaj mieliśmy tego dowód – powiedział obecny na spotkaniu starosta Mirosław Drzażdżewski. - Piękny gest - wizytę Joanny Jędrzejczyk ocenił z kolei Wojciech Iwaszkiewcz, burmistrz Giżycka. - A za wyjazd do Arłamowa trzymam kciuki.