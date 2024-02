Sztafeta zmieszana, nie wstrząśnięta

W Toruniu olsztyńska sztafeta mieszana 4x400 m wygrała z czasem 3.27,30, a kolejne miejsca na podium zajęły AZS AWF Wrocław (3.27,60) i AZS AWF Kraków (3.27,95). Dzięki temu sukcesowi AZS UWM Olsztyn zajął 19. w klasyfikacji medalowej 68. Halowych Mistrzostw Polski.

W mistrzowskiej sztafecie m.in. pobiegła Anastazja Kuś. Warto przypomnieć, że ta niezwykle utalentowana szesnastolatka tydzień wcześniej wywalczyła we Wrocławiu srebrny medal Halowych Mistrzostw Polski U18 i U20 w biegu na 300 metrów, przy okazji ustanawiając nowy rekord życiowy (38,80).

W Toruniu Kuś pobiegła także na 400 metrów. I choć ustanowiła nowy rekord Polski U18 (54,15), to jednak nie udało się jej awansować do finału. Sztuki tej dokonał natomiast Kacper Lewalski, który w swoim biegu eliminacyjnym na 800 metrów był drugi (1.51,29). W finale zawodnik AZS UWM pobiegł jeszcze szybciej (1.48,32), ale i tak dało mu to dopiero czwarte miejsce. Niby sukces, ale z drugiej strony do podium zabrakło mu zaledwie 0,3 sekundy. Wygrał Mateusz Borkowski (1.46,78) przed Patrykiem Sieradzkim i Bartoszem Kitlińskim. - Czułem spory niedosyt po tym finale, bo przecież byłem bardzo blisko medalu w rywalizacji seniorów - przyznaje Kacper Lewalski. - Możliwe, że gdybym 200 metrów przed metą przytrzymał Bartka Kitlińskiego, zamiast przechodzić do przodu, to w końcówce mógłbym się zabrać za nim i miałbym lepszą pozycję do ataku. Nie ukrywam, że byłem zły po tym finale, jednak dwie godziny później pobiegliśmy sztafetę, która poprawiła mi humor - dodaje z uśmiechem Lewalski, który został też wicemistrzem młodzieżowców na 800 m.

W Toruniu nie pojawił się w tym roku Konrad Bukowiecki. Halowy mistrz Polski z 2023 roku zrezygnował ze startów w najbliższych miesiącach z powodu kontuzji łokcia. Do rywalizacji Bukowiecki ma powrócić dopiero w maju. Poza tym z trybun Areny Toruń rywalizacji lekkoatletów przyglądał się Karol Zalewski. Złoty medalista olimpijski w sztafecie mieszanej z Tokio także zrezygnował ze startów w hali. Jednak w tym przypadku decyzja spowodowana jest nie kontuzją, tylko innym pomysłem na budowanie formy przed najważniejszymi imprezami sezonu. A forma ta ma być oczywiście mistrzowska.

- Staram się zachować zdrowy rozsądek i nie daję się ponieść emocjom - twierdzi Zalewski. - Z pozoru dobrze wyglądająca forma jest zbudowana do treningowych sprawdzianów, a nie do rywalizacji w zawodach.

Z Kubą Ogonowskim postawiliśmy na ryzykowny dwuletni okres przygotowań, w którym w ubiegłą zimę ciężki trening siłowy zrobił ze mnie zawodnika ważącego w pewnym momencie nawet 92 kg.

Większa waga pomogła uzyskać lepsze prędkości na odcinkach szybkościowych i poprawić wszystkie rekordy życiowe na siłowni. Co za tym idzie spadła wytrzymałość szybkościowa, czyli to, co jest praktycznie najważniejsze w biegu na 400 m. I tak przyszedł kolejny sezon przygotowawczy, w którym zbudowane w ubiegłym roku parametry trzeba przebudować, zmienić dietę i sprawdzić formę siłową, szybkościową i wytrzymałościową przy wadze 86 kg. Był sprawdzian na 300 m, zwieńczony treningowym rekordem życiowym. Był sprawdzian na 350 m - również zwieńczony treningowym rekordem życiowym. Sprawdzianu na 400 m jednak na razie nie będzie - kończy Karol Zalewski.